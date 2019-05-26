SPD'de sular kaynıyor

152 üyeli SPD grubunda Schulz'a destek vermesi beklenen milletvekili sayısı 80 olarak tahmin ediliyor. SPD grup başkanlığı seçimi eylül ayında yapılacak. Schulz, geçen yıl genel başkanlık koltuğunu devrettiği Andrea Nahles ile grup başkanlığını ve partinin son durumunu görüştü. SPD Genel Başkanı ve Federal Meclis Grup Başkanı Nahles, partinin parti lideri olarak meclis grup başkanlığını bırakmak istemiyor. Schulz ise meclis grup başkanı olup yeniden hem parti içinde ve hem de ülke siyasetinde söz sahibi olmanın hesaplarını yapıyor.
SCHOLZ VE HEIL NE OLACAK?
Kulislerden edinilen bilgiye göre ikilinin görüşmesinde, Schulz, Nahles'e meclis grup başkanlığını bırakıp Federal Çalışma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
olmasını önerdi. Öneriye şimdilik sessiz kalan Nahles, kabul etmesi durumunda Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil bakanlığı bırakmak zorunda kalacak. Federal Maliye
Bakanı Olaf Scholz
da Başbakan Yardımcılığı görevini terk edecek. Schulz, bu hamleyle 2017'de yapılan federal seçimlerde alınan hezimetin sorumlusu olarak kendisini gösteren Scholz ve Heil'den böylece intikamını da almış olacak.
SEÇİM SONUÇLARI BELİRLEYECEK
Nahles'in meclis grup başkanlığı görevini bırakıp bırakmayacağı Avrupa
Parlamentosu (AP) ve Bremen Eyalet Parlamentosu ile yerel seçim sonuçlarına bağlı. SPD büyük oranda güç kaybettiği takdirde Nahles de meclis grup başkanlığını bırakmak zorunda kalacak. Partinin oy kaybının büyük olması halinde ise Nahles, kabinede bile yer almayıp genel başkan olarak sadece parti işlerine konsantre olmak durumunda da kalabilir. Görünen o ki, SPD'yi zor günler bekliyor. Seçim sonuçları ne olursa olsun, parti içinde koltuk kavgası aralık ayında yapılacak genel kurula kadar sürecek.