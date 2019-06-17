Son Dakika Haberleri: SPD eski başkanlarından parti üyelerine birlik çağrısı
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SPD eski başkanlarından parti üyelerine birlik çağrısı

49 dakika önce

ALMANYA'NIN eski başbakanı ve SPD'nin başkanı Gerhard Schröder başta olmak üzere 9 eski başkanı parti üyelerine birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

SPD eski başkanlarından parti üyelerine birlik çağrısı, System.String[]
ALMANYA'NIN eski başbakanı ve SPD'nin başkanı Gerhard Schröder başta olmak üzere 9 eski başkanı parti üyelerine birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Yazılı açıklamayla yapılan çağrıda, "Bu sadece parti için değil, ülkemiz için de hayati sonuçlar doğurabilir" denildi. Açıklamada ayrıca, "SPD geçen 70 yıl içinde Almanya'da barış, özgürlük, sosyal devlet ve güvenlik içinde yaşamamızda son derece etkili oldu. Bugünkü Almanya'yı şekillendirdi. Bu nedenle size çağrımız şu: Ulaşılanla gurur duyun. Sadece kendine inancı olan başkalarını da inandırabilir" sözlerine yer verildi.

NAHLES'İN İMZASI YOK

SPD'de yeni bir başlangıç için tüm partililerin yardımına ihtiyaç olduğu vurgulanan çağrıyı, Schröder'le birlikte eski parti liderlerinden Hans Jochen Vogel, Björn Engholm, Rudolf Scharping, Franz Müntefering, Matthias Platzeck, Kurt Beck, Sigmar Gabriel ve Martin Schulz imzaladı. İstifa eden Andrea Nahles'in imzası ise bulunmuyor. SPD yönetim kurulu gelecek hafta pazartesi toplanarak, parti liderliğine kimlerin aday olacağı ve nasıl bir yöntem izleneceğini karara bağlayacak.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:18 
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