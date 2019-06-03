Son Dakika Haberleri: SPD Federal Meclis Grup Başkanı Mützenich
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SPD Federal Meclis Grup Başkanı Mützenich

1 saat önce

59 yaşındaki Rolf Mützenich, en uzun süre SPD Federal Meclis Grup Başkan Yardımcılığı yaptığı için başkan olarak atandı.

SPD Federal Meclis Grup Başkanı Mützenich, System.String[]
59 yaşındaki Rolf Mützenich, en uzun süre SPD Federal Meclis Grup Başkan Yardımcılığı yaptığı için başkan olarak atandı. Seçimin ise temmuz ayı başında ya da planlandığı gibi eylül ayında yapılması düşünülüyor. SPD, Federal Meclis Grup Başkanlığı seçimi kararını 26 Mayıs Pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından Andrea Nahles'in önerisi üzerine erkene almıştı. Mützenich, 2002'den beri Federal Meclis milletvekilliği görevini sürdürüyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:38 
Avrupa, Rolf Mützenich, Güncel
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