SPD Federal Meclis Grup Başkanı Mützenich
1 saat önce
59 yaşındaki Rolf Mützenich, en uzun süre SPD Federal Meclis Grup Başkan Yardımcılığı yaptığı için başkan olarak atandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:38
59 yaşındaki Rolf Mützenich
, en uzun süre SPD Federal Meclis Grup Başkan Yardımcılığı yaptığı için başkan olarak atandı. Seçimin ise temmuz ayı başında ya da planlandığı gibi eylül ayında yapılması düşünülüyor. SPD, Federal Meclis Grup Başkanlığı seçimi kararını 26 Mayıs Pazar günü yapılan Avrupa
Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından Andrea Nahles'in önerisi üzerine erkene almıştı. Mützenich, 2002'den beri Federal Meclis milletvekilliği görevini sürdürüyor.
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