SPD'li kadın vekiller harekete geçti: Para karşılığı seks yapanlar...

YASA tasarısı üzerinde çalışan SPD milletvekillerinden Leni Breymaier, tasarının ahlaki nedenlerle değil, insan hakları değerleri gerekçesiyle gündemlerine aldıklarını söyledi.

YASA tasarısı üzerinde çalışan SPD milletvekillerinden Leni Breymaier, tasarının ahlaki nedenlerle değil, insan hakları değerleri gerekçesiyle gündemlerine aldıklarını söyledi. Sosyal demokrat Breymaier "18 yaşına gelen bir genç kadın her şeyi yapacağını düşünmemeli. Amaç kadınları suç çevrelerinden uzak tutmak" dedi. Yasanın çıkmasıyla fuhuşun tamamen önlenemeyeceğini belirten milletvekili "Hırsızlık da suç ancak yapılıyor. Ama yapan cezalandırılıyor" dedi. Tasarının meclisten geçmesi için kamuoyunun oluşması gerektiğine dikkat çeken Breymaier, ülkede bu yönde bir hava oluşmasını umut ettiğini belirtti.



ÇALIŞMA KOŞULLARI AĞIRLAŞIR



SPD'nin koalisyon ortağı Birlik Partiler (CDU/CSU) para karşılığında seks yapılmasının yasaklanmasına sıcak bakıyor. Fakat muhalefet partileri Yeşiller ile Sol Parti ise yasalarla yasaklanmasını doğru bulmuyor. Bunun yerine fuhuş alanında çalışan kadınların aşırı gizlilik ilkesiyle kayıt altına alınıp her yıl doktor kontrolünden geçirilmesini savunuyor. İki parti yetkilileri yasağın çözüm olamayacağını aksine yasa dışı çalışan hayat kadınlarının daha ağır şartlar altında yaşayacaklarını savunuyor.

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