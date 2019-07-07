Son Dakika Haberleri: SPD'li politikacı gözleme hamuru açtı
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SPD'li politikacı gözleme hamuru açtı

1 saat önce

40 bin kişinin gezdiği şenlikte Kuzey Bavyera CHP Birliği, Alevi Kültür Merkezi, DİTİB gibi kuruluşlar da katıldı.

SPD'li politikacı gözleme hamuru açtı, System.String[]
40 bin kişinin gezdiği şenlikte Kuzey Bavyera CHP Birliği, Alevi Kültür Merkezi, DİTİB gibi kuruluşlar da katıldı.

Çok kültürlülüğün, uluslararası anlayışın ve sosyal projelerin buluşma yeri olan festivale ikinci kez katıldıklarını belirten CHP Kuzey Bavyera Birliği Başkanı Murat Bülbül, stantlarının büyük ilgi gördüğünü söyledi: "Biz burada kendi kültür ve yiyeceklerimizi tanıttık.

Festival çok güzel geçti. Standımızı gelecek yıl mart ayında yapılacak Nürnberg Belediye Başkanlık seçiminde SPD'den aday olan Throstem Brehm de ziyaret etti. Brehm, kadın üyelerimizle birlikte gözleme hamuru açtı ve onlarla birlikte pişirdi. Biz de kendisine seçimlerde destek olacağımızı söyledik."
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:47 
Cumhuriyet Halk Partisi, Alevi Kültür Merkezi, Murat Bülbül, Bavyera, Güncel
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