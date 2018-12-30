Spd'li Weil: 'Dayanışma Vergisi Derhal Kaldırılmalı'
42 dakika önce
CDU, aralık ayının başında Hamburg'da gerçekleştirdiği olağan genel kurultayda 'Dayanışma Vergisi'nin tamamen kaldırılmasını parti programına almıştı.
CDU, aralık ayının başında Hamburg'da gerçekleştirdiği olağan genel kurultayda 'Dayanışma Vergisi'nin tamamen kaldırılmasını parti programına almıştı. SPD'li Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil da uygulamaya karşı olduğunu ve derhal kaldırılması gerektiğini söyledi. Weil'ın bu açıklaması, SPD'nin de bu uygulamaya son verilmesinde kararlı olduğu yorumlarına yol açtı. Weil açıklamasında, 'Dayanıma Vergisi'nin kaldırılmasıyla düşük ve orta gelirli gruba mensup çalışanların önemli bir yükten kurtulacaklarına ve bu gelir gurubu için ek bir kaynak oluşacağına dikkati çekti. Ülkenin yeni bir vergi reformuna ihtiyacı olduğunu belirten Stephan Weil, yüksek gelir sahiplerinden daha fazla vergi alınmasını da savundu.
2017'DE 17 MİLYAR EURO KASAYA GİRDİ
'Dayanışma Vergisi' 1991'de uygulanmaya başlandı. 1990'da iki Almanya
birleşince, dönemin hükümeti doğu eyaletlerinin alt yapısını kalkındırmak ve modernize etmek amacıyla 'Dayanışma Vergisi' adıyla yeni bir vergi getirdi. 1991'de geçici olarak alınmaya başlanan vergi, 1995'te kalıcı oldu. 1988'de de çıkarılan yasayla çalışanların gelirinden yüzde 5.5 oranında 'Dayanışma Vergisi' kesintisi yapıldı. 20 yıldır alınan verginin en geç 2021 yılına kadar kademeli olarak kaldırılması öngörülüyor. Federal hükümet, 2021'e kadar çalışanların yüzde 90'nını vergi yükünden kurtarmayı hedefliyor. Devlet, 2017'de 'Dayanışma Vergisi'yle 17 milyar Euro gelir elde etmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:35
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