Son Dakika Haberleri: SPD lideri Nahles'ten istifa açıklaması: Alman Yeşiller siyasetin dengesini değiştiriyor
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SPD lideri Nahles'ten istifa açıklaması: Alman Yeşiller siyasetin dengesini değiştiriyor

1 saat önce

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Andrea Nahles istifa edeceğini duyurdu. Yapılan son ankete göre Alman Yeşiller bütün partileri geçerek birinci sıraya yerleşti

SPD lideri Nahles'ten istifa açıklaması: Alman Yeşiller siyasetin dengesini değiştiriyor, System.String[]
Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından Yeşiller'in yakaladığı büyük çıkış, Başbakan Merkel'in yeniden aday olmayacağını açıklaması ve yapılan son anketler ülkedeki siyasi dengelerin değiştiğini ortaya koydu. Son olarak Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Andrea Nahles, yeterli desteği alamadığı için partisinin ve parlamentodaki grup liderliğinden istifa edeceğini açıkladı.

SPD'nin yazılı açıklamasında Nahles, parti liderliğinden istifasını pazartesi günü sunacağına yer verdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:53 
Avrupa, Sosyal Demokrat Parti, Dünya
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