Spd'nin Yurttaşlık Parası Tutar Mı?

ÇALIŞANLARIN büyük çoğunluğu için ise bir yoksullaşma. Çalışanlar kendilerini küreselleşmenin kaybedeni olarak görüyor.

ÇALIŞANLARIN büyük çoğunluğu için ise bir yoksullaşma. Çalışanlar kendilerini küreselleşmenin kaybedeni olarak görüyor.



Zengin fakir uçurumu büyüyor.



Refah paylaşımında adaletsizlik artıyor.



Kendisini 'kaybedenler' safında gören geniş kitleler, bu gelişmeden köklü siyasi partileri sorumlu tutuyor. Bunun acısını onlardan çıkarmak amacıyla aşırı milliyetçi ve popülist partilere yöneliyorlar.



Sonuç: Sosyal Demokratlar ve muhafazakar halk partileri hızla seçmen tabanını kaybediyor.



SPD ESKİYE DÖNMEK İSTİYOR



Bu gelişmenin Almanya'da en çok kaybedeni hükümet ortağı SPD. Bir zamanlar yüzde 40'ın üzerinde oy alan SPD'nin oyları şimdi yüzde 15'lerde seyrediyor.



Küreselleşmenin kaybedenlerini kazananlar safına çekemezse, siyaset sahnesinden silinme tehlikesiyle karşı karşıya.



Bu korku ve endişeyle krizden çıkış yolları arayan SPD, iki sosyal plan hazırladı.



Birincisi; 'Temel Emeklilik' planı.



Çalışma Bakanı Hubertus Heil'ın hazırladığı 'Temel Emeklilik', 35 yıl emekli sigortasına prim ödemiş dar gelirli emeklilerin maaşını bir çırpıda ayda 447 Euro artırmayı planlıyor.



Hem de dar gelirli emeklinin mal varlığına, yan gelirine bakılmaksızın.



Eğer taslak geçerse, 500 Euro emekli maaşı alan biri kendisine anne ve babasından 1 milyon Euro miras kalsa bile veya eşi 2 bin Euro emekli maaşı alıyor olsa bile bir anda 950 Euro maaş alacak.



YURTTAŞLIK PARASI



'Hartz IV' denilen işsizlik yardımı, Almanya'da en çok nefret edilen bir kavram. Bu kavramın mimarı Sosyal Demokrat eski başbakanlardan Gerhard Schröder. Alman ekonomisini küreselleşmenin kazananı yapmak isteyen Schröder, '2010 Ajandası' adı altında işçi ücretlerini, sosyal yardımları kıstı. İşten çıkarmaları kolaylaştırdı.



İşverene, işten çıkarmalarda tazminat ödeme zorunluluğunu kaldırdı. 'Hartz IV' yardımı ayda 424 Euro. Buna çocuk parası, kira ve yakıt yardımı ekleniyor. SPD, oy kaybından Schröder'in bu reformlarını sorumlu tutuyor ve siyaset sahnesinden silinmemek için en başta 'Hartz IV' olmak üzere bu reformlardan bir an evvel çıkmak istiyor. SPD Lideri Andrea Nahles, 'Hartz IV' yardımını ortadan kaldıracak 'Yurttaşlık Parası' adıyla bir sosyal planı kamuoyuna açıkladı.



Bu plana göre, 'Hartz IV' yerine 'Yurttaşlık Parası' ödenecek.



Farkı şu: 'Hartz IV' yardımı birçok yaptırımlar öngörüyor.



İş Ajansı'nın verdiği bir randevuya gitmeyen ya da kendisine sunulan bir iş teklifini kabul etmeyenlerin yardım parasında kesintiye gidiliyor. Konut büyükse, daha küçük bir konuta çıkması, arabası varsa, satması şart koşuluyor.



ADİL Mİ?



Nahles'in 'Yurttaşlık Parası' tüm bu yaptırımları ortadan kaldırmak istiyor. Ayrıca şimdi 24 ayla sınırlı olan işsizlik parası süresini 50 yaş ve üzerindekiler için 9 ay daha uzatarak, 33 aya çıkarmayı hedefliyor.



SPD, çalışanlarla yeniden barışmak istiyor.



Ancak bu plan ne kadar adil ve yürür mü?



'Temel Emeklilik' taslağına bakalım.



Schröder'in ücretleri düşürmesi sonucu insanların emekli sigortasına ödediği primler, bunun sonucu aldığı emekli maaşı da düştü. Şimdi vergi mükelleflerinin ödediği vergilerden bu insanların emekli maaşları artırılmak isteniyor.



Sonuçta yük, düşük ücret ödeyen işverene değil, yine çalışanın üzerine yükleniyor.



Ayrıca kişinin mal varlığı, yan gelirine de bakılmıyor.



'Yurttaşlık Parası' da öyle.



Bu paraları çalışan vergi mükellefleri ödeyecek.



Açığı yine vergi mükellefi kapatacak.



Bunun adaleti nerede?



SPD, bataklığı kurutmak yerine sineklerle uğraşıyor.

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