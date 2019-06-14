SPD: Yeşiller de AfD gibi! İkisi de gülünç...

HÜKÜMET ortağı SPD, krizden çıkış yolları arıyor.

HÜKÜMET ortağı SPD, krizden çıkış yolları arıyor. Geçici başkanlardan Thorsten Schaefer Gümbel, SPD düşerken, yükselişe geçen Yeşiller'i hedef aldı ve Yeşiller'i aşırı sağcı AfD gibi popülist siyaset yapmakla suçladı. Tagesspiegel Gazetesi'ne konuşan Thorsten Schaefer Gümbel, "Yeşiller şimdi dünyadaki tüm sefilliği iklim değişikliği sorusuna indirgemeye çalışıyor. Bu tarz bir siyaset AfD'nin dünyadaki sorunları göçe bağlaması kadar yanlış. İkisi de gülünç biçimde siyaseti dar bir çerçeveye hapsediyor" dedi.



YEŞİLLER'İN MASKESİ DÜŞECEK



Sosyal sorunların Yeşiller için hiçbir önemi olmadığını söyleyen Thorsten Schaefer Gümbel, "Yeşiller'den korkmuyorum. Yeşiller vicdan rahatlığı içinde kapitalizmden yana. Sosyal sorunların onlar için hiçbir önemi yok. Programlarında hiçbir rol oynamıyor. Kendilerini ilerici güç olarak gösteriyorlar. Ama değiller. Ben onları siyasi süreçte daha çok otoriter olarak görüyorum. Önemli konularda Yeşiller'in somut çözüm planları yok, buna hazır da değiller. Er geç hükümette görev aldıklarında bu ortaya çıkacak ve Yeşiller'in maskesi düşecek" diye konuştu. Yeşiller ise bu eleştirilere sert tepki gösterdi ve SPD'den böyle bir eleştiri gelmesinin şaşırtıcı olduğunu bunun SPD'ye bir yarar sağlamayacağı belirtildi.

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