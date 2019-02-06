Spd Yine Karıştı

Başlangıçta umut olarak seçtiği parti liderlerinin yıldızı kısa zamanda sönüyor ya da parti içi kavgalarla birbirini yiyor.

Başlangıçta umut olarak seçtiği parti liderlerinin yıldızı kısa zamanda sönüyor ya da parti içi kavgalarla birbirini yiyor.



SPD bunu en son 2017 seçimleri ve sonrasında yaşadı.



Büyük umutlarla Merkel'in karşısında yarışa sürdüğü Martin Schulz seçimi kaybedince, yeni bir krize sürüklendi.



Schulz SPD'si önce "Merkel'in altında bir hükümette yokuz" dedi. Ama sonra Merkel'le koalisyon için masaya oturdu. Martin Schulz zigzak politikası sonucu apar topar liderlik koltuğundan indirildi. Yerine büyük ümitlerle Andrea Nahles getirildi.



Sol kanadın temsilcilerinden Nahles'e, partiyi yenileyeceği, oyların yeniden yükselişe geçeceği umudu bağlandı. Ama partide ne bir yenilenme ne de yükselme hisseden SPD'de kazan yine kaynamaya başladı.



Mayıs ayında Avrupa Parlamentosu seçimleri yaklaşırken, anketlerde oyları yüzde 15'lere düşen partide, "Nahles bu işi götüremeyecek" tartışması kulislerden dışarıya taştı.



Çatışmayı ise SPD eski lideri Gerhard Schröder ateşledi.



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Almanya eski Başbakanı Schröder, Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, "SPD'nin başarılı olması ekonomi yeteneğine bağlı. SPD'nin bu yeteneği olmayan bir başbakan adayıyla başarılı olacağını düşünenler varsa, yanılıyor" dedi.



Schröder, "Peki, Nahles bu yeteneğe sahip mi?" sorusuna da, "Buna kendisinin bile inandığını sanmıyorum" yanıtını verdi. Hatta Nahles'i siyasette 'acemi hatalar' yapmakla eleştiren Schröder, "Kaldı ki, giyim tarzında bile düzensizlik özellikle SPD seçmenleri nezdinde oldukça ters tepebilir" dedi.



Schröder, doğrudan, "Nahles'i kastedmedim" dedi, ama kamuoyu bu sözlerin adresinin Nahles olduğunu anlamakta gecikmedi. Nahles'i eleştiren Schröder sadece bu adımla da yetinmedi. Bir adım daha attı ve SPD eski lideri Sigmar Gabriel'i övdü:



"Belki de SPD içindeki en yetenekli politikacı." Schröder, SPD'nin yeni bir lider arayışı içine girdiğini açık açık dillendirdi.



Gençlik teşkilatı Juso Başkanı Kevin Kühnert'le geçen hafta yaptığım söyleşide de bu izlenimi almıştım.



Ama Nahles'in yerine daha çok 'yeni bir kadın lider' arayışı var diye düşünmüştüm.



Sigmar Gabriel ile SPD içinde liderlik kavgası çok daha sert geçeceğe benziyor.

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