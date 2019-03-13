Spectrum Brands Türkiye'ye Yeni Pazarlama Müdürü

Bünyesinde dünyaca ünlü kişisel bakım ürünleri markası Remington ve mutfak gereçleri markası Russell Hobbs gibi birçok farklı markayı barındıran Spectrum Brands Türkiye'nin pazarlama müdürlüğü görevine Tuğba Özgür getirildi.

Tuğba Özgür, İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmasının ardından 2011-2014 yılları arasında LG Electronics Türkiye bünyesinde Ürün Yöneticisi olarak görev aldı. Özgür, 2014-2018 yılları arasında ise Gibson Innovations Türkiye bünyesinde Pazarlama Müdürü olarak görev aldı.

Tuğba Özgür, yeni görevinde Spectrum Brands Türkiye'nin pazarlama, iletişim stratejileri ve yönetiminden sorumlu olacak.