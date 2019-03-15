"Spekülasyon yapana pabuç bırakmayacağız"
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dolar 6,8,10,15 lira olacak diyenler, spekülasyon yapanlar oldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dolar 6,8,10,15 lira olacak diyenler, spekülasyon yapanlar oldu. Bunlara pabuç bırakmayacağız arkadaşlar" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:25
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