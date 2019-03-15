Son Dakika Haberleri: "Spekülasyon yapana pabuç bırakmayacağız"

"Spekülasyon yapana pabuç bırakmayacağız"

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dolar 6,8,10,15 lira olacak diyenler, spekülasyon yapanlar oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dolar 6,8,10,15 lira olacak diyenler, spekülasyon yapanlar oldu. Bunlara pabuç bırakmayacağız arkadaşlar" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:25 

Ekonomi
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