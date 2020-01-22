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Sperm kıtlığına çözüm: Öldükten sonra sperm bağışı
6 saat önce
İngiltere'de doktorlar ölü erkeklerden sperm bağışı yapılmasının "etik olarak izin verilebilir" olduğunu öne sürdü.
Tıp Etiği Dergisi'nde pazartesi günü yayımlanan çalışmada, erkeklerin "öldükten sonra sperm bağışı yapma isteklerinin kayıt altına alınabilmesi" gerektiği ifade edildi
İngiltere'de doktorlar ölü erkeklerden sperm bağışı yapılmasının "etik olarak izin verilebilir" olduğunu öne sürdü.
Tıp Etiği Dergisi'nde pazartesi günü yayımlanan çalışmada, erkeklerin "öldükten sonra yabancıların kullanımı için sperm bağışı yapma isteklerinin kayıt altına alınabilmesi" gerektiği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:03
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