Sperm kıtlığına çözüm: Öldükten sonra sperm bağışı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sperm kıtlığına çözüm: Öldükten sonra sperm bağışı - Son Dakika Dünya

Sperm kıtlığına çözüm: Öldükten sonra sperm bağışı

6 saat önce

İngiltere'de doktorlar ölü erkeklerden sperm bağışı yapılmasının "etik olarak izin verilebilir" olduğunu öne sürdü. Tıp Etiği Dergisi'nde pazartesi günü yayımlanan çalışmada, erkeklerin "öldükten sonra sperm bağışı yapma isteklerinin kayıt altına alınabilmesi" gerektiği ifade edildi

Sperm kıtlığına çözüm: Öldükten sonra sperm bağışı, System.String[]

İngiltere'de doktorlar ölü erkeklerden sperm bağışı yapılmasının "etik olarak izin verilebilir" olduğunu öne sürdü.


Tıp Etiği Dergisi'nde pazartesi günü yayımlanan çalışmada, erkeklerin "öldükten sonra yabancıların kullanımı için sperm bağışı yapma isteklerinin kayıt altına alınabilmesi" gerektiği ifade edildi.

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İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:03 
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