Spermin Yok' Dediler, 11 Yıl Sonra Çocuk Sahibi Oldu

'Spermin yok' dediler, 11 yıl sonra çocuk sahibi olduDİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan 34 yaşındaki Vehbi Yıldırım'ın, doktorların spermi olmadığı için çocuk sahibi olmayacağını söylemesi üzerine dünyası başına yıkıldı.

'Spermin yok' dediler, 11 yıl sonra çocuk sahibi oldu



DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan 34 yaşındaki Vehbi Yıldırım'ın, doktorların spermi olmadığı için çocuk sahibi olmayacağını söylemesi üzerine dünyası başına yıkıldı. 11 yıl boyunca başvurmadığı doktor kalmayan Yıldırım, arkadaşının tavsiyesi ile gittiği Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in akupunktur ve sperm tedavisi sayesinde çocuk hasreti sona erdi.

Diyarbakır'da yaşayan Meryem ve Vehbi Yıldırım çifti 11 yıl önce çocuk hasretiyle gittikleri doktordan Vehbi Yıldırım'ın spermi olmadığı için çocuk sahibi olmalarının imkansız olduğunu öğrendi. Hayatları kararan çift, bu süre zarfında birçok doktora giderek tedavi olmak istedi. Her seferinde hüsranla ayrılan çift, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer'in yolunu tuttu. Burada Vehbi Yıldırım'a akupunktur ve sperm detoksu tedavisi uygulayan Doç. Dr. Çoksüer, tedavinin ardından çifte 11 yıldır bekledikleri mutlu haberi verdi. 11 yıl bekledikten sonra Muhammed ismini verdikleri bebeklerini kucaklarına alan çift, Doç. Dr. Çoksüer'e teşekkür etti.

Test pozitif çıkınca inanmadılar

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine bilgi veren Doç. Dr. Hakan Çoksüer, çiftin 11 yıllık çocuk özlemini 3 aylık akupunktur ve sperm detoksu tedavisiyle kısa sürede başarıyla sonuçlandırdıklarını söyledi. Doç. Dr. Çoksüer, "Meryem ve Vehbi Yıldırım 11 yıllık çocuk özlemiyle bize başvurdu. Hasta bizden önce birçok merkeze başvurmuş, tüp bebeğin imkansız olduğunu söylenmiş. Sebebi ise hücrelerinde hiç sperm hücresi görünmüyor, gittiği merkezlerde birçok tedaviler görmüş fakat başarısız olmuş. Sperm hücresi bulunmadığı için artık imkansız olduğu söylenmiş. Hasta bize bir arkadaş tavsiyesiyle geldi. Çok umutsuz olarak gelen hasta, birçok tedavi almasına rağmen hiç sperm hücresi bulunamamış. Sperm hücresi bulunamadığından dolayı tüp bebek tedavisi de uygulanamamış. 11 yıl boyunca uğraştıklarını dile getirdiler, bize geldiğinde bizde detaylı incelemesini yaptık. Vehbi'nin tahlillerine baktığımızda azospermi olarak gördük. Ön tedavi olarak hastaya özgü tedavi yaptık. Vehbi'yi 3 aylık akupunktur seansına aldık ve daha sonra sperm detoksu tedavisi yaptık. Bu iki tedavi uygulamasını yaptıktan sonra uygulama yapmaya karar verdik. 3 aylık tedaviden sonra hormon parametrelerde düzelme olduğunu gördük. 3 aydan sonra artık tüp bebek yapabileceklerini söyledik. 3 aylık tedavi sonrası ufak bir operasyonla, sperm hücresi bulduk. Hücreyi bulduğumuzu söylediğimizde hasta inanılmaz derecede mutluluk çığlıkları attı. Hastaya 12 gün sonra test yapma günümüz geldi, sonuca baktığımızda sonuç pozitif görüldü. Hasta laboratuvar sonucunun hatalı olduğunu düşündü ve inanmadı. Şuanda da Muhammed bebeğimiz doğdu, aile içerisinde evin neşesi oldu. Aile artık müthiş bir sevinç içerisinde, çok güzel bir mutluluk tablosu çiziyorlar. Rabbim onların mutluluğunu bozmasın" dedi.

"Çocuk olmayınca huzurumuz da olmadı"

11 Yıllık çocuk hasretiyle birçok tüp bebek merkezlerine başvuran ve çeşitli tedaviler görmesine rağmen yanıt alamayan Vehbi Yıldırım ise, çocuklarının olmamasından dolayı çevrede dedikodu olduğunu dile getirerek evde huzursuzluk yaşadıklarını söyledi. Yıldırım, "Özel hastanelere gittim, hiç canlı hücre olmadığını söylediler. Tahlil verdim, canlı hücre olmadığından dolayı beni Hakan hocaya yönlendirdiler. Biz de Hakan hocanın yanına gittik, bize destek çıktı. 11 yıldır evliyim yıllar sonra bir evlat sahibi oldum. Ömür boyu Hakan hocaya minnettarız, onun el becerme sayesinde bir evlat sahibi olduk. Şu an oğlum 4 yaşında, Allah Hakan hocamdan razı olsun" diye konuştu.

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