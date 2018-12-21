Son Dakika Haberleri: Spider-Man: Far From Home Filmi

Spider-Man: Far From Home Filmi

3 saat önce

Spider-Man: Far From Home filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Spider-Man: Far From Home filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Spider-Man: Far From Home Filmi, System.String[]
Örümcek Adam macerasının 2. devam halkası olan filmde Peter Parker’ı bir kez daha milyonlarca hayran kazanan yeni nesil Örümcek Adam Tom Holland canlandırıyor. Genç Peter Parker’ın maceralarının anlatılacağı filmin yönetmenliğini Jon Watts üstleniyor.


Yönetmen: Jon Watts
Senaryo: Stan Lee, Steve Ditko, Chris McKenna, Erik Sommers
Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Michael Keaton, Jake Gyllenhaal, J.B. Smoove, Numan Acar, Samuel L. Jackson, Maria Hill, Remy Hii, Jon Favreau, Angourie Rice , Davina Sitaram, Martin Starr, Tony Revolori, Jacob Batalon, Samantha Mishinski, Hemky Madera, Eric Patrick Cameron, Ruth Horrocks, Joseph Long , Jeroen van Koningsbrugge, Michael Iacono, Sonia Goswami, Ria Fend, Peter Bankole, Joakim Skarli, Emily Ng, Giada Benedetti, Hiten Patel
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Spider-Man: Far From Home
Yapımcı Firma: Marvel Studios
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 05.07.2019

Spider-Man: Far From Home Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:54 Kaynak: InterSinema.com

Örümcek Adam, Peter Parker, Sinema
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