Spider-Man: Far From Home Filmi

Örümcek Adam
macerasının 2. devam halkası olan film
de Peter Parker’ı bir kez daha milyonlarca hayran kazanan yeni nesil Örümcek Adam Tom Holland
canlandırıyor. Genç
Peter Parker’ın maceralarının anlatılacağı film
in yönetmenliğini Jon Watts üstleniyor. Yönetmen:
Jon WattsSenaryo:
Stan Lee, Steve Ditko
, Chris McKenna, Erik SommersOyuncular:
Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei
, Michael Keaton
, Jake Gyllenhaal
, J.B. Smoove, Numan Acar
, Samuel L. Jackson, Maria Hill
, Remy Hii, Jon Favreau
, Angourie Rice
, Davina Sitaram, Martin Starr
, Tony Revolori, Jacob Batalon, Samantha Mishinski, Hemky Madera, Eric Patrick Cameron
, Ruth Horrocks, Joseph Long , Jeroen van Koningsbrugge, Michael Iacono, Sonia Goswami, Ria Fend, Peter Bankole, Joakim Skarli, Emily Ng, Giada Benedetti, Hiten PatelFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Spider-Man: Far From HomeYapımcı Firma:
Marvel StudiosYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma: Warner Bros
TurkeyVizyon Tarihi:
05.07.2019Spider-Man: Far From Home Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.