Spider-Man'in Yeni Arkadaşı Mysterio, Yeni Avengers'a Katılacak mı? (Spoiler)

Çin televizyonunda yayınlanan bir Spider-Man: Far From Home reklamında Spider-Man, Mysterio'yu Avengers ekibine katılmaya davet ediyor. Doctor Strange'in yokluğu, Captain America'nın emekli olması, Thor'un Dünya dışında olması, Tony'nin bizlere ömür olması, Hulk'ın artık öfkeli olmaması ve Nick Fury
'nin Captain Marvel'in adını bile duymamak istediğini göz önünde bulundurursak, Mysterio'nun ekibe katılması sinematik evren için fena olmayabilir.
Bu, bir Çin reklamının Mysterio hakkında verdiği ilk bilgi değil. Mayıs ayında görülen bir reklamda Mysterio, Spider-Man'in önündeki yolun ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmıştı.
Peki Mysterio kimdir? Bazı hayranlar onu çizgi romanlardan tanısa da, evrene sadece Sinematik alanından aşina olanlar onu fazla bilmiyor. Mysterio karakteri 1964 yılından beri Marvel evreninde yer almakta. Kendisi bir süper-kötü, bu yüzden kendisini bir süper kahraman grubuna davet etmek pek iyi bir fikir olmayabilir. Tabii Disney'in Marvel sinematik evrenindeki Spider-Man'imiz onun henüz bir kötü olduğunu bilmiyor. Bu yüzden alabileceği bütün yardımı almak için onu ekibe davet ediyor olabilir.