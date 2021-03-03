Spider-Man: No Way Home Filmi - Son Dakika

Yeni nesil Spider-Man serisinin üçüncü film i Spider-Man: No Way Home'un başrollerinde Tom Holland ve Zendaya'nın yer alacağı film in yönetmen koltuğunda John Watts oturuyor.

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