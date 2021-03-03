Yeni nesil Spider-Man serisinin üçüncü filmi Spider-Man: No Way Home'un başrollerinde Tom Holland ve Zendaya'nın yer alacağı filmin yönetmen koltuğunda John Watts oturuyor.
Yönetmen: Jon Watts
Senaryo: Steve Ditko, Stan Lee, Chris McKenna, Erik Sommers
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Spider-Man: No Way Home
Yapımcı Firma: Sony Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 17.12.2021
Spider-Man: No Way Home Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › Sinema › Spider-Man: No Way Home Filmi - Son Dakika