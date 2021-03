Spider-Man: No Way Home Filmi - Son Dakika

Yeni nesil Spider-Man serisinin üçüncü filmi Spider-Man: No Way Home'un başrollerinde Tom Holland ve Zendaya'nın yer alacağı filmin yönetmen koltuğunda John Watts oturuyor.

Yönetmen: Jon Watts

Senaryo: Steve Ditko, Stan Lee, Chris McKenna, Erik Sommers

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Spider-Man: No Way Home

Yapımcı Firma: Sony Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 17.12.2021

