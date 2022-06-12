Spider-Man severlere müjde: beyaz perdeye geri geliyor! - Son Dakika
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Spider-Man severlere müjde: beyaz perdeye geri geliyor!

12.06.2022 23:40
Spider-Man severlere müjde: beyaz perdeye geri geliyor!

Spider-Man: No Way Home, geçtiğimiz Aralık ayında vizyona girdi. Oldukça beğenilen yapım için hayranlarını sevindiren haber geldi

Aralık ayında vizyona giren Spider-Man: No Way Home, izleyiciler ve eleştirmenler tarafından tam not almıştı. Tüm zamanların en çok izlenen filmleri arasında yer alan film, ABD gişe hasılatında Avatar'ı geride bırakmayı başarmıştı. Spider-Man serisine yeni bir soluk getiren film için hayranlarını sevindiren haber geldi.

Spider-Man: No Way Home, The More Fun Stuff Version 2 Eylül'de geliyor

Aralık ayında vizyona giren ve sinema tutkunların beğenisini kazanmayı başaran Spider-Man: No Way Home, geçen sürede kırdığı rekorlar ile de dikkat çekmişti. Öyle ki film, Sony'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi unvanına erişmişti.

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Film, hayranlarını sevindirecek bir haberle tekrar gündeme geldi. Spider-Man: No Way Home Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Spider-Man serisi, farklı bir versiyonu ile geliyor. Spider-Man: No Way Home, The More Fun Stuff Version olarak isimlendirilen yapımın 2 Eylül'de sinemalarda olacağı açıklandı.

Twitter hesabından yapılan açıklama videosunda Tom Holland, Andrew Garfield ve Tobey Maguire yer aldı. Filmin nasıl bir içeriğe sahip olacağı henüz bilinmiyor. Ancak yapılan açıklama, filmde seriyi biraz da eğlenceli kısmıyla ele alındığı yönünde işaretler veriyor.

No Way Home, CinemaScore'da A Plus alan birkaç MCU (Marvel Sinematik Evreni) filmi arasında yer almayı başardı. Ayrıca Rotten Tomatoes'da yüzde 93 ile başarısını perçinledi. Birçok eleştirmen, No Way Home'un Black Panther filminden sonra en iyi film kategorisinde aday olabileceğini belirtti. Ancak, film yalnızda en iyi görsel efekt dalında tek bir adaylık elde etti.

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Kaynak: Shiftdelete

Aralık, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Spider-Man severlere müjde: beyaz perdeye geri geliyor! - Son Dakika

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