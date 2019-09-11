Son Dakika Haberleri: Roman havası oynayan 'Spiderman' konuştu: Farklı kostümler giydim ama Örümcek Adam'ı tanıtmak bir başka heyecan
Son Dakika Güncel Haber

Roman havası oynayan 'Spiderman' konuştu: Farklı kostümler giydim ama Örümcek Adam'ı tanıtmak bir başka heyecan

44 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde süper kahraman Spiderman kostümü ile Roman havası oynarken görüntülenip bir anda sosyal medya fenomeni olan animatör, insanları güldürüp eğlendirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Roman havası oynayan 'Spiderman' konuştu: Farklı kostümler giydim ama Örümcek Adam'ı tanıtmak bir başka heyecan, System.String[]

Edremit Belediyesinin kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği toplu sünnet etkinliğinde çocukları eğlendirmesi için görevlendirilen animatör İrfan Kalaycıoğlu, Örümcek Adam kostümüyle oynadığı Roman havası sonrasında internet fenomeni oldu. 'Örümcek Adam', insanları güldürüp eğlendirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

1 MİLYON GÖRÜNTÜLEMEYE ULAŞTI

Edremit Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler kısa sürede bir milyon görüntülenmeye ulaştı.

Uzun yıllardır tiyatrolarda sahne alan animatör İrfan Kalaycıoğlu ilk defa Örümcek Adam kostümü ile görev yaptığını ve büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

"ÖRÜMCEK ADAM'I TANITMAK BİR BAŞKA HEYECAN"

Kalaycıoğlu, "Çok mutluyum. Bunu insanlara güzel bir şekilde aktardıysam ne mutlu bana. İnsanlar ile eğlenmek benim için güzel bir şey. İnsanların gülmesini görmek güzel. Beni beğendikleri için de çok mutluyum. Çok heyecanlıyım şu an. Daha önce de kamera karşısına çıktım. Kendim normalde tiyatroda oynuyorum. Tiyatro oyuncusuyum. İstanbul'da sahne aldım. Bugün başka bir heyecan var tabii. Başka bir kostüm içindeyim. Farklı kostümler giydim ama Örümcek Adam'ı tanıtmak bir başka heyecan" diye konuştu.

Örümcek Adam'ın sosyal medyadaki göbek atma görüntüleri her geçen gün daha çok ilgi görüyor.

Örümcek Adam, Edremit, 3. Sayfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tribündeki sütyensiz taraftarı gören ünlü hoca Andrew Gaze, ne diyeceğini şaşırdı!
Sanatçı Haluk Levent İzmir konserinde direk dansı yaptı iPhone 11'in tanıtımı yapıldı, sosyal medya kullanıcıları yeni tasarımla dalga geçti Selahattin Demirtaş'ın avukatından "tahliye" açıklaması: Bizlere ulaşan bir bilgi yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:28:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Roman havası oynayan 'Spiderman' konuştu: Farklı kostümler giydim ama Örümcek Adam'ı tanıtmak bir başka heyecan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]