Roman havası oynayan 'Spiderman' konuştu: Farklı kostümler giydim ama Örümcek Adam'ı tanıtmak bir başka heyecan

Edremit Belediyesinin kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği toplu sünnet etkinliğinde çocukları eğlendirmesi için görevlendirilen animatör İrfan Kalaycıoğlu, Örümcek Adam kostümüyle oynadığı Roman havası sonrasında internet fenomeni oldu. 'Örümcek Adam', insanları güldürüp eğlendirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

1 MİLYON GÖRÜNTÜLEMEYE ULAŞTI

Edremit Belediyesinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler kısa sürede bir milyon görüntülenmeye ulaştı.

Uzun yıllardır tiyatrolarda sahne alan animatör İrfan Kalaycıoğlu ilk defa Örümcek Adam kostümü ile görev yaptığını ve büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

"ÖRÜMCEK ADAM'I TANITMAK BİR BAŞKA HEYECAN"

Kalaycıoğlu, "Çok mutluyum. Bunu insanlara güzel bir şekilde aktardıysam ne mutlu bana. İnsanlar ile eğlenmek benim için güzel bir şey. İnsanların gülmesini görmek güzel. Beni beğendikleri için de çok mutluyum. Çok heyecanlıyım şu an. Daha önce de kamera karşısına çıktım. Kendim normalde tiyatroda oynuyorum. Tiyatro oyuncusuyum. İstanbul'da sahne aldım. Bugün başka bir heyecan var tabii. Başka bir kostüm içindeyim. Farklı kostümler giydim ama Örümcek Adam'ı tanıtmak bir başka heyecan" diye konuştu.

Örümcek Adam'ın sosyal medyadaki göbek atma görüntüleri her geçen gün daha çok ilgi görüyor.