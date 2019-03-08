Son Dakika Haberleri: Spiegel: Avrupa Komisyonu Araç Üreticilerine Ceza Kesecek

Spiegel: Avrupa Komisyonu Araç Üreticilerine Ceza Kesecek

1 saat önce

– Almanya merkezli haftalık dergi Der Spiegel'in haberinde, Avrupa Komisyonu'nun, BMW, Daimler ve Volkswagen'den oluşan, "sözde otomotiv karteli"nin üyelerine, gelecek haftalarda birer milyar euro ceza kesmeyi planladığı ileri sürüldü.

Spiegel: Avrupa Komisyonu Araç Üreticilerine Ceza Kesecek, System.String[]
Almanya merkezli haftalık dergi Der Spiegel'in haberinde, Avrupa Komisyonu'nun, BMW, Daimler ve Volkswagen'den oluşan, "sözde otomotiv karteli"nin üyelerine, gelecek haftalarda birer milyar euro ceza kesmeyi planladığı ileri sürüldü.

Spiegel'in haberine göre, kendi aralarında bir anlaşma yapan şirketler, emisyonu düşürebilme potansiyeline sahip olan teknolojilerin geliştirilmesini yavaşlatmak ve egzoz gazları ve zararlı çevre kirleticilerin olumsuz etkilerini azaltan AdBlue yakıtı için küçük bir yakıt tankı kullanmak suçlamaları ile karşı karşıya kalacaklar.

Daimler ve Volkswagen'in Avrupa Komisyonu müfettişlerine ulaşarak bilgi paylaşımı yapmasının, suçlamaları reddeden BMW'ya göre daha küçük miktarlarda cezalarla karşı karşıya kalması bekleniyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:16 Kaynak: DHA

Almanya, Der Spiegel, Volkswagen, Ekonomi
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