Spiker Ece Üner'den eşiyle ilgili çarpıcı itiraf!

Kanal D Ana Haber sunucusu& ;Deniz Bayramoğlu ile evli olan Ece Üner, "Eşiniz Deniz Bayramoğlu'nun size kattığı nedir? Sizinki nasıl bir sevgi, yol arkadaşlığı, birliktelik? Birbirinizi nasıl zenginleştiriyorsunuz?" sorusunu şu cevabı verdi:

"Son günlerde çok popüler oldu ama ben başından beri bir sapyoseksüelim! Zekaya, beyne vurgunum. Bana göre en seksi organımız beynimiz. Deniz çok berrak bir beyin, kıvrak ve ince bir zeka. Birbirimizi zihnen çok besliyoruz. Okuyoruz, tartışıyoruz, atışıyoruz. İyi bir sırdaş ve yol arkadaşı.

'YABAN DOMUZU BESLEDİK'

Benim aşırı romantik, hayalperest hallerimi gerçekçiliğiyle dengeliyor. Bana iyi geliyor. Sevginin ötesinde bence iyi arkadaşız biz. Hayvanlara açtık evimizi, balkonumuzu kedi pansiyonu yaptık. Yazın Bodrum'da yaban domuzu ailesi besledik.

'BAHÇE İŞLERİ İLE UĞRAŞIYORUZ'

Bahçeyi ekip biçiyoruz. Toprağa bağladı beni Deniz. Ben denizciydim, yüzdüğümüz deniz... Deniz beni yeşilci, toprakçı yaptı. Köklenmek iyi geldi. Ben ona neler öğrettim, neler kattım? Bilemem. Bir ara ona sorarsın…"



