Spiker Ekin Olcayto'dan üzen haber geldi

Spiker Ekin Olcayto, evinde talihsiz bir kaza geçirdi. 46 yaşındaki Olcayto, dün gece saatlerinde su içmek için yatağından kalktı.

TANSİYONU DÜŞTÜ

Tansiyonu düşen ve göze kararan Ekin Olcayto, evinde beslediği kedilerin mama kabının üzerine düştü. Seramik mama kabının kırılan parçaları Olcayto'nun boğazına ve çenesine saplandı. Baygınlık geçiren Ekin Olcayto, evindeki arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

TABURCU EDİLDİ

Ameliyata alınan spikerin operasyonunun başarılı geçtiği ve yarın hastaneden taburcu edileceği öğrenildi.



