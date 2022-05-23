Spiker Gülbin Tosun ile acılı anne arasında "köpek" tartışması - Son Dakika
Üye Girişi

Spiker Gülbin Tosun ile acılı anne arasında "köpek" tartışması

23.05.2022 11:19

Sosyal medyada hayvanseverlerin oluşturduğu #KısırlastırAsılatYerindeYasat etiketine destek veren ABD sermayeli FOX TV spikeri Gülbin Tosun'a sosyal medyadan tepki yağdı. Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesine, "arsız sefil" diyerek hakaret eden Tosun istifaya davet edildi.

10 yaşındaki Mahra Melin Pınar adlı kız çocuğu, geçtiğimiz aylarda Antalya Serik'te köpekten kaçarken kamyonun altında kalmış, ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bir süre tedavi görmüş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. FOX TV Hafta Sonu Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun ile Mahra'nın annesi Derya Pınar arasında sosyal medyada yaşanan diyalog tepki çekti.

FOX Spikeri Gülbin Tosun'dan köpek saldırısında can veren Mahra'nın annesine tepki çeken sözler: Arsız sefil

BAŞIBOŞ KÖPEKLER YÜZÜNDEN KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Mahra Melin'in annesi Derya Pınar, sokak hayvanlarının toplatılarak kapalı bir alanda bakılması gerektiğini ifade ederken, Tosun'dan bu fikre tepki geldi. "Sizin yüzünüzden evlatlarımıza mezarda bile rahat yok" diyen Pınar'a "Senin peşinden yarın geliyorum. Arsız sefil" diyerek cevap veren Gülbin Tosun eleştirileri üzerine çekti.

FOX Spikeri Gülbin Tosun'dan köpek saldırısında can veren Mahra'nın annesine tepki çeken sözler: Arsız sefil

"BANA MAHRA'YI GERİ GETİREBİLİR MİSİN?"

Tosun'un paylaşımına acılı anne Derya Pınar'dan yanıt geldi. Pınar, verdiği yanıtta "Bana Mahra'yı geri getirebilir misin? Varsa vicdanın bunun cevabını ver" ifadelerini kullandı.

FOX Spikeri Gülbin Tosun'dan köpek saldırısından kaçarken can veren Mahra'nın annesine çileden çıkaran sözler: Arsız sefil

TOSUN'UN İSTİFA ETMESİNİ İSTEDİLER

Bu diyaloğun kısa süre içerisinde yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "GülbinTosunİstifa" etiketi altında topladı. Hakkındaki istifa talebine yanıt veren Tosun ise, "İşte ne kadar organize ve kötü amaçlı olduklarının kanıtı! #GülbinTosunİstifa... Ne istifası hafta sonu gümbür gümbür yayındayım inşallah" diyerek yanıt verdi.

FOX Spikeri Gülbin Tosun'dan köpek saldırısında can veren Mahra'nın annesine tepki çeken sözler: Arsız sefil
FOX Spikeri Gülbin Tosun'dan köpek saldırısında can veren Mahra'nın annesine çileden çıkaran sözler: Arsız sefil
YORUMLAR
500
Işıklı uyarı sistemiyle bisikletliler tünellerden güvenle geçiyor Işıklı uyarı sistemiyle bisikletliler tünellerden güvenle geçiyor Acemi tırnakçılar sert kayaya çarptı, 200 TL bırakıp marketi terk ettiler Acemi tırnakçılar sert kayaya çarptı, 200 TL bırakıp marketi terk ettiler

Hafta sonu Ana Haber, Gülbin Tosun, Antalya, İstifa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Spiker Gülbin Tosun ile acılı anne arasında 'köpek' tartışması - Son Dakika


Son Dakika
11:56 Kastamonu'da yaşlı adam, evinin bahçesine gömülen eşini yalnız bırakmamak için 10 yıldır köyünü terk etmiyor
11:43 AK Partili isim, "karpuzu dilimle alıyoruz" diyen vatandaşa "o zaman karpuz ekin" dedi, sonra da çark etti
11:43 Kourtney Kardashian ile Travis Barker'den İtalya'da görkemli düğün! Travis'in dişleriyle Kourtney'in jartiyerini çıkarması düğüne damga vurdu
11:38 BTP'li Baş'tan Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu'na: Dedelerinin kaçtığı gemiyle mi dönecekler?
11:27 Kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine geriledi
11:20 PKK'lı terörist Mehmet Erdoğan etkisiz hale getirildi
11:19 Spiker Gülbin Tosun ile acılı anne arasında "köpek" tartışması
11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, performans sergileyen sanatçılara takıldı: Sıkıysa Müslüm Baba söyleyin
11:16 Ali Babacan: Uluslararası yatırımcılar, mevcut yönetim artık bitiyor bunu görüyorlar! Bize yeni hükümeti soruyorlar
10:01 Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor! Hükümet harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 12:05:28. #1.11#
SON DAKİKA: Spiker Gülbin Tosun ile acılı anne arasında "köpek" tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement