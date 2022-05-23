Spiker Gülbin Tosun ile acılı anne arasında "köpek" tartışması

10 yaşındaki Mahra Melin Pınar adlı kız çocuğu, geçtiğimiz aylarda Antalya Serik'te köpekten kaçarken kamyonun altında kalmış, ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede bir süre tedavi görmüş ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. FOX TV Hafta Sonu Ana Haber Spikeri Gülbin Tosun ile Mahra'nın annesi Derya Pınar arasında sosyal medyada yaşanan diyalog tepki çekti.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER YÜZÜNDEN KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Mahra Melin'in annesi Derya Pınar, sokak hayvanlarının toplatılarak kapalı bir alanda bakılması gerektiğini ifade ederken, Tosun'dan bu fikre tepki geldi. "Sizin yüzünüzden evlatlarımıza mezarda bile rahat yok" diyen Pınar'a "Senin peşinden yarın geliyorum. Arsız sefil" diyerek cevap veren Gülbin Tosun eleştirileri üzerine çekti.

"BANA MAHRA'YI GERİ GETİREBİLİR MİSİN?"

Tosun'un paylaşımına acılı anne Derya Pınar'dan yanıt geldi. Pınar, verdiği yanıtta "Bana Mahra'yı geri getirebilir misin? Varsa vicdanın bunun cevabını ver" ifadelerini kullandı.

TOSUN'UN İSTİFA ETMESİNİ İSTEDİLER

Bu diyaloğun kısa süre içerisinde yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "GülbinTosunİstifa" etiketi altında topladı. Hakkındaki istifa talebine yanıt veren Tosun ise, "İşte ne kadar organize ve kötü amaçlı olduklarının kanıtı! #GülbinTosunİstifa... Ne istifası hafta sonu gümbür gümbür yayındayım inşallah" diyerek yanıt verdi.