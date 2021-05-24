Spiker Hande Sarıoğlu: G.t benim, oynamaya devam edeceğim - Son Dakika

Spiker Hande Sarıoğlu: G.t benim, oynamaya devam edeceğim

24.05.2021 14:17
Spiker Hande Sarıoğlu: G.t benim, oynamaya devam edeceğim, System.String[]

Sosyal medya üzerinden yayınladığı oryantal videosu sonrasında Habertürk'ten kovulan spiker Hande Sarıoğlu, bu kez sarf ettiği sözlerle gündem yarattı. Vücuduyla ilgili gelen tepkilere kızan Sarıoğlu, "Siz adamına göre oynamaya devam edin, g.t benim, kendi istediğim gibi oynamaya devam ederim." dedi.

Geçtiğimiz aylarda Habertürk TV'de spor spikerliği yaparken sosyal medyadan dans ettiği videosunu paylaştığı için kovulan spiker Hande Sarıoğlu dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı.

"ADIMI AHLAKSIZ BİR HABERLE DUYDUNUZ MU?"

Vücuduyla ilgili gelen tepkilere kızan Hande Sarıoğlu, "Bu ülkede 11 yıldır şerefimle, namusumla, karakterimle, duruşumla sunuculuk spikerlik yapıyorum. Bütün çalıştığım, toplantı yaptığım kanallar, kurumlar, yöneticiler, yapımcılar çok iyi bilir benim karakterimi. Siz çok biliyorsunuz ya hani, bunu da düşünmüşsünüzdür, acaba bu kızın hayatında neden kimse yok? Lüks arabalar, evler, tatiller? Bunlara ulaşmak benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki şu ortamda! Benim adımı bir kere bir ahlaksız haberle duydunuz mu?" ifadelerini paylaştı.

"HERKES KENDİ G.TÜNE BAKSIN"

Sarıoğlu, devamında da tepkisini şöyle dile getirdi: "Bir futbolcu, bir yönetici, evli ama zengin olması yeterli bir adamla gördünüz mü beni! Yapamaz mıyım ulan! En alasını yapamaz mıyım bu g.tümle! Siz her gün bu ülkede sabah kuşağı dediğimiz kadın programlarında; o köylü milletin efendisidir dediğimiz Anadolu'da, ne olaylar ne ahlaksızlar yaşanıyor gayet iyi biliyorsunuz! Sonra ben, evimde, işimde oryantal yapıyorum diye, g.tümü sallıyorum diye ahlaksız mı oluyorum! Niyeee? Benim g.tüm büyük çünkü, bir de sallayınca ööff en büyük edepsiz benim. Ellerinde klavye, tek yaptıkları şey fake hesap açarak kadın vücudu üstünden salya akıtan millet mi bana edepsiz diyecek! Yok yaa, gözünüzün içine baka baka g.tümü sallamaya devam ederek en büyük g.t muhabbetini yine ben yaparım. Kimseye zararım olmadan yaptığım eğlenceli sunumumun da, dansımın da, g.tümün de ayıbı mı var ulan! Ayıbı siz kendi yediğiniz b.klardan iyi bilirsiniz. Herkes kendi g.tüne baksın. Benim g.tüm sizin yaşantılarınız için fazla şerefli.

"BİN KERE DAHA ŞEREFLİYİM"

Başkaları gibi yalakalıkla iş yapacağıma, olduğu mevki için, birilerine yaranmak adına kendi hayatının kararlarını başkalarının iki dudağı arasına ve parasına bırakanlara karşı, ben g.tümle dans ediyorum ya, bin kere daha şerefliyim, on bin kere daha kıymetli benim hayatım. Siz adamına göre oynamaya devam edin, g.t benim, kendi istediğim gibi oynamaya devam ederim."

Spiker Hande Sarıoğlu: G.t benim, oynamaya devam edeceğim
Spiker Hande Sarıoğlu: G.t benim, oynamaya devam edeceğim
Spiker Hande Sarıoğlu: G.t benim, oynamaya devam edeceğim
Spiker Hande Sarıoğlu: G.t benim, oynamaya devam edeceğim

Habertürk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Spiker Hande Sarıoğlu: G.t benim, oynamaya devam edeceğim - Son Dakika Magazin


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