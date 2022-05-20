Spiker Selçuk Tepeli'nin canlı yayında bardak fırlatmasından sonra Şahan'ın skeci tekrar gündem oldu!

Temel atma törenine damga vuran olay! Erdoğan müteahhite kızdı: Ne diyor bu ya?

FOX TV Ana Haber'in 20 Nisan yayınına ünlü spiker Selçuk Tepeli'nin çileden çıktığı anlar damga vurdu. Tepeli, tarım arazileriyle ilgili ekrana gelen bir haberin ardından rejiye "Geç abi haberi, geç" diye söylenmesinin ardından sinirlenerek masa üzerindeki bardağı kameraya doğru fırlattı. Bardağın içindeki suların kamerayı ıslattığı görüldü. Bu sırada kamera arkasındaki editörler ve haber ekibi de büyük şaşkınlık yaşadı.

"REYTİNGLER DÜŞÜNCE YAPTILAR" İDDİASI

Tepeli'nin bu hareketinin nedeniyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre haber reytinglerinde uzun süredir birinci sırada olan FOX TV, önceki gün rakiplerinin gerisinde kalarak 7. sıraya geriledi. Reytingleri yeniden yükseltmek isteyen haber merkezi de böyle bir olaya imza attı. Fakat bu konuşulanlar söylentiden öteye geçmedi.

ŞAHAN'IN YILLAR ÖNCEKİ SKECİ GÜNDEM OLDU

Sosyal medya, Selçuk Tepeli'nin canlı yayındaki bu haberini konuşurken, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın yıllar önceki reyting skeci bir kez daha gündem oldu. Söz konusu skeçte Gökbakar, "Tehlike Çanları" adlı programındaki reytinglerini bir anda sinirlenerek yeniden yükseltiyor.

İşte 19 Nisan 2022 reyting sıralaması: