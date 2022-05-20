Spiker Selçuk Tepeli'nin canlı yayında bardak fırlatmasından sonra Şahan'ın skeci tekrar gündem oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Spiker Selçuk Tepeli'nin canlı yayında bardak fırlatmasından sonra Şahan'ın skeci tekrar gündem oldu!

20.05.2022 22:17

FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, haber bülteninde sinirlendiği bir haberden sonra canlı yayında kameraya bardak fırlattı. Tepeli'nin yayındaki bu davranışı düşen haber reytinglerini tekrar yükseltmek için yaptığı öne sürülürken, Şahan Gökbakar'ın yıllar önce sinirlenerek reytingleri tavan yaptırdığı skeci tekrar gündem oldu.

FOX TV Ana Haber'in 20 Nisan yayınına ünlü spiker Selçuk Tepeli'nin çileden çıktığı anlar damga vurdu. Tepeli, tarım arazileriyle ilgili ekrana gelen bir haberin ardından rejiye "Geç abi haberi, geç" diye söylenmesinin ardından sinirlenerek masa üzerindeki bardağı kameraya doğru fırlattı. Bardağın içindeki suların kamerayı ıslattığı görüldü. Bu sırada kamera arkasındaki editörler ve haber ekibi de büyük şaşkınlık yaşadı.

"REYTİNGLER DÜŞÜNCE YAPTILAR" İDDİASI

Tepeli'nin bu hareketinin nedeniyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre haber reytinglerinde uzun süredir birinci sırada olan FOX TV, önceki gün rakiplerinin gerisinde kalarak 7. sıraya geriledi. Reytingleri yeniden yükseltmek isteyen haber merkezi de böyle bir olaya imza attı. Fakat bu konuşulanlar söylentiden öteye geçmedi.

ŞAHAN'IN YILLAR ÖNCEKİ SKECİ GÜNDEM OLDU

Sosyal medya, Selçuk Tepeli'nin canlı yayındaki bu haberini konuşurken, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın yıllar önceki reyting skeci bir kez daha gündem oldu. Söz konusu skeçte Gökbakar, "Tehlike Çanları" adlı programındaki reytinglerini bir anda sinirlenerek yeniden yükseltiyor.

İşte 19 Nisan 2022 reyting sıralaması:

FOX Spikeri Selçuk Tepeli'nin canlı yayında bardak fırlatmasının ardından Şahan'ın reytingleri tavan yaptırdığı skeci gündem oldu
YORUMLAR
500
Ünlü spiker Selçuk Tepeli sinirlerine hakim olamayıp bardağı kameraya fırlattı! Ünlü spiker Selçuk Tepeli sinirlerine hakim olamayıp bardağı kameraya fırlattı! Hatay'da dikkatsizliğin yol açtığı kazalar kamerada Hatay'da dikkatsizliğin yol açtığı kazalar kamerada

Şahan Gökbakar, Selçuk Tepeli, Tarım, Nisan, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Spiker Selçuk Tepeli'nin canlı yayında bardak fırlatmasından sonra Şahan'ın skeci tekrar gündem oldu! - Son Dakika


Son Dakika
22:17 Spiker Selçuk Tepeli'nin canlı yayında bardak fırlatmasından sonra Şahan'ın skeci tekrar gündem oldu!
22:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson telefonda görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği değerlendirildi
22:12 Mansur Yavaş'a, AK Parti cephesinden Oran Kavşağı eleştirisi: Beceriksizlik
22:02 Rus işgali ihtimali Finlandiya'yı tedirgin etti: NATO'ya üyelik sürecimizi hızlandırın
21:44 Premier Lig'de şaşkınlık yaratan olay! Kadın taraftar, yıldız futbolcunun kalçasına tokat attı
21:07 Milletin Sesi İstanbul mitinginin ayrıntıları netleşti: CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nu halkın içinden dinleyecek
21:03 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı: Haziran'da yüzde 20'yi buluyoruz
20:53 Türk kadınlarının tarihi zaferi! 5 milli boksörümüz de altın madalya kazandı
20:32 Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı
20:30 Milli boksör Busenaz Sürmeneli, şampiyonluğun ardından ringde kolbastı oynadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 22:31:35. #1.12#
SON DAKİKA: Spiker Selçuk Tepeli'nin canlı yayında bardak fırlatmasından sonra Şahan'ın skeci tekrar gündem oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement