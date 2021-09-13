Spiker Serbay Şankal'dan maç sırasında olay tepki: Vur ulan vur

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki maç nefes kesti. G. Saray'ın erken bulduğu 2 gol sonrası farkın daha da açılacağı düşüncesi hakimdi. Ancak Abdullah Avcı'nın erken müdahaleleriyle Bordo-Mavililer maça tutundu, eşitliği getirdi.

HEYECAN FIRTINASI

İkinci devrede karşılıklı ataklar oldu. G.Saraylılar 2-0'lık skorun korunamaması ve mağlubiyetin yakın olduğu düşüncesiyle biraz panikledi. GS TV spikeri Serbay Şenkal da bir hayli heyecanlıydı. İkinci yarıda Halil'in şutu sonrası Şenkal, "Vur ulan, vur ulan, vur ya!" tepkisini verdi. Bu anlar viral oldu.