Spil Dağı Mili Parkı'nda kaybolan 4 genç bulundu - Son Dakika

MANİSA'da yürüyüşe çıktıkları Spil Dağı Milli Parkı'ndan dönüşte, havanının kararmasıyla yolu kaybeden Ahser Çelik (17), Eray Eksik (18), Mert Tekeş (17) ve Cengizhan Tekeş'i (19) jandarma buldu.

Şehzadeler ilçesinde dün öğle saatlerinde Spil Dağı Milli Parkı'na giden Ahser Çelik, Eray Eksik, Mert Tekeş ve Cengizhan Tekeş, havanın kararmasıyla dönüş yolunu kaybetti. Arkadaşlarıyla temasa geçen 4 genç, saat 19.30 sıralarında Güvercin Uçurumu mevkisinde olduklarını belirtip, yardım istedi. Durum, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bildirildi.Manisa AFAD ekibiyle bölgeye giden jandarma, yapılan çalışmayla gruba ulaştı. 6 jandarma personelinin 4 saatlik çalışması sonucu bulunan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.