Spil Dağı Milli Park Müdürlüğünden 'Spil'e çıkmayın' uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spil Dağı Milli Park Müdürlüğünden 'Spil'e çıkmayın' uyarısı - Son Dakika

Spil Dağı Milli Park Müdürlüğünden 'Spil'e çıkmayın' uyarısı

6 saat önce

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkında kar kalınlığının 1 metreye ulaşmasının ardından Manisa yönünden dağa çıkış Turgutalp Mahallesinden sonra kapandı.

Spil Dağı Milli Park Müdürlüğünden 'Spil'e çıkmayın' uyarısı, System.String[]

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkında kar kalınlığının 1 metreye ulaşmasının ardından Manisa yönünden dağa çıkış Turgutalp Mahallesinden sonra kapandı. Büyükşehir ekipleri yol açma çalışmasını aralıksız sürdürürken, Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı vatandaşları bugün ve yarın Spil'e çıkmamaları konusunda uyardı.


İki gündür yoğun kar yağışının yaşandığı Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, "Milli Park yolumuzun Manisa tarafı nasipse Büyükşehir ekiplerimiz tarafından açılacak. Turgutalp Köyü civarında 80 santimetre ile 1 metre arası kar kalınlığı var. Yukarıda Atalanı civarında 1 metre ve üzerinde. Halkımızı bugün ve yarın yukarıya çıkmamaları konusunda uyarıyoruz. Hafta sonunu beklemeleri en uygun" dedi. - MANİSA

Turgutalp, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:13 Kaynak: İHA
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