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Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü - Son Dakika

Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü

13.01.2022 16:32
Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü

Manisa'nın eteklerine kurulduğu bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkında etkili olan kar yağışı ortaya muhteşem görüntüler çıkardı.

Manisa'nın eteklerine kurulduğu bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkında etkili olan kar yağışı ortaya muhteşem görüntüler çıkardı. Kentte de hava sıcaklığının düşmesine neden olan kar yağışı sonrası Manisalılar karın tadını çıkarıp fotoğraf çektirebilmek için milli parkın yolunu tuttu.

Manisa Spil Dağı Milli Parkında dün başlayan ve etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı. Bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkında etkili olan kar yağışı eteklerine kurulduğu Manisa kent merkezinde de hava sıcaklığının düşmesine neden oldu. Yağan kar sonrası Spil Dağı Milli Parkına çıkarak kar keyfi yaşamak isteyen vatandaşlardan Naz Yalnız, "Çok güzel buraya doğanın tadını çıkarmaya geldik. Çok güzel keyifli bir gün geçirmek için buradayız. Fotoğraf çektirmek isteyenler gelsin buraya hafta sonunu beklemesin." derken Aysun Esendağ ise, "Bu güzelliği görmek için çıktık. Bugün kar yağışı var harika. Biz de gezelim, fotoğraf çekilelim diye geldik. Kartpostallık manzaralar var. Fırtına da var, kar yağışı da var ama çok güzel" diye konuştu.

(Turğay Duyar/İHA)

Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü
Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü
Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü

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Toros Dağları, Manisa, Milli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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