Üye Girişi
SPİL DAĞI'NIN ZİRVELERİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ - Son Dakika

SPİL DAĞI'NIN ZİRVELERİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

15.12.2021 13:33

MANİSA'da soğuk hava etkisini gösterirken, Şehzadeler ilçesindeki bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü.

MANİSA'da soğuk hava etkisini gösterirken, Şehzadeler ilçesindeki bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü.

Manisa'da gece saatlerinde etkili olan yağmur yağışı, Spil Dağı'nda yerini kara bıraktı. Termometrelerin '0' dereceyi gösterdiği 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda gün boyu yağan kar sonrasında yüksek kesimler beyaza büründü. Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışıyla

birlikte Milli Park'a çıkan yollar da buzlanma meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediye ve Şehzadeler Belediye ekipleri, yolların kapanmaması için harekete geçti. Güvenlik güçleri de zincirsiz araçların dağ yolunu kullanmamasına yönelik uyarılarda bulundu. Öte yandan kar yağışının bu gece de süreceği bildirildi.

SPİL DAĞI'NIN ZİRVELERİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ
SPİL DAĞI'NIN ZİRVELERİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ
SPİL DAĞI'NIN ZİRVELERİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ
SPİL DAĞI'NIN ZİRVELERİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ
SPİL DAĞI'NIN ZİRVELERİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ
SPİL DAĞI'NIN ZİRVELERİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ
SPİL DAĞI'NIN ZİRVELERİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ
SPİL DAĞI'NIN ZİRVELERİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ
SPİL DAĞI'NIN ZİRVELERİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ
SPİL DAĞI'NIN ZİRVELERİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ
SPİL DAĞI'NIN ZİRVELERİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ
SPİL DAĞI'NIN ZİRVELERİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ
SPİL DAĞI'NIN ZİRVELERİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ

Güvenlik güçleri, Toros Dağları, Manisa, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPİL DAĞI'NIN ZİRVELERİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:55 Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi
13:43 THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi!
13:40 Milyonlar asgari ücreti beklerken açlık sınırı 3 bini, yoksulluk sınırı 10 bini aştı
13:27 Trabzonspor'un gündeme getirdiği Georgios Masouras'tan transfer sinyali geldi! Sosyal medyadan takibe başladı
13:20 Küçük Müslüme'nin mezarını beşik gibi yaptılar, yanına da bisiklet koydular!
13:13 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, Fluminense ile anlaştı
13:11 Çorum'da bulunan altın kaplamalı sandık Hz. Süleyman'a mı ait?
13:00 Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında
12:53 Son Dakika: THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası 3 ay sonra kabul edildi
12:43 Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Milyonlar asgari ücreti beklerken açlık sınırı 3 bini, yoksulluk sınırı 10 bini aştı Milyonlar asgari ücreti beklerken açlık sınırı 3 bini, yoksulluk sınırı 10 bini aştı         
13:40
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek         
08:56
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti Aleyna Tilki'nin olaylı akşamı! Gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarını tehdit etti         
08:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır         
20:27
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 14:03:19. #1.11#
SON DAKİKA: SPİL DAĞI'NIN ZİRVELERİNE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement