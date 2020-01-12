Spil Dağı Milli Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Manisa'da hafta içi etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Spil Dağı Milli Parkı'na, hafta sonunda vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ege'de, 1513 rakımıyla Manisa ve İzmir arasında yer alan Spil Dağı, yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı Spil Dağı Milli Parkı'nda güzel manzaralar oluştu.

Manisa ve çevre illerden kar keyfini yaşamak için zirveye çıkan her yaştan vatandaşlar, milli parkta piknik ve kardan adam yaptı, kar topu oynayıp plastik örtülerle yamaçlardan kayarak eğlendi.

Vatandaşların milli parka yoğun ilgisi nedeniyle gidiş ve dönüş yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.

İzmir'in Bayraklı ilçesinden ailesiyle milli parka geldiğini belirten Elif Alçıcık, "Hava çok güzel, zaten kar görmek istiyorduk, şansımıza da çok güzel bir hava var. Çok mutluyuz bugün. Dağa çıkan yollarda yoğunluk vardı, 3 saat beklemenin sonunda buraya ulaştık ama beklemeye değdi." diye konuştu.

İzmir'den gelen Erhan Özyol da İzmir'de pek kar görmeye alışık olmadıkları için Spil Dağı Milli Parkı'nı tercih ettiklerini dile getirerek, "Ortam çok güzel, herkes eğleniyor, dağ hayatı yaşıyoruz. Sucuk ekmek yaptık, çayımızı demledik, kahvemizi yaptık." ifadesini kullandı.

Olympus Dağcılık Kulübü Şube Başkanı Haydar Atilla ise kulüp olarak hafta içinde etkili olan kar yağışının ardından Spil Dağı'na yürüyüş düzenlediklerini belirterek, "Milli parkta mola verdik, arkadaşlarımız yanlarında getirdikleri yiyeceklerle yemeklerini yiyor. Bugün burası çok güzel, çok neşeli." dedi.