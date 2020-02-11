Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı - Son Dakika

Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı

6 saat önce

Spil Dağı Milli Parkı drone görüntüleri Spil Dağı Milli Parkı'ndan görüntüler MANİSA - Manisa ve İzmir arasında yer alan Spil Dağı, yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Spil Dağı Milli Parkı drone görüntüleri

Spil Dağı Milli Parkı'ndan görüntüler

MANİSA - Manisa ve İzmir arasında yer alan Spil Dağı, yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 80 santimetreye yaklaştığı dağdaki Spil Dağı Milli Parkı'nda, güzel manzaralar oluştu.

Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı

Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:32 Kaynak: AA
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