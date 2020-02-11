Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı - Son Dakika

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Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı 80 santimetreye yaklaştı
6 saat önce
Spil Dağı Milli Parkı drone görüntüleri Spil Dağı Milli Parkı'ndan görüntüler MANİSA - Manisa ve İzmir arasında yer alan Spil Dağı, yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:32 Kaynak: AA
Spil Dağı Milli Parkı drone görüntüleri
Spil Dağı Milli Parkı'ndan görüntüler
MANİSA - Manisa ve İzmir arasında yer alan Spil Dağı, yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 80 santimetreye yaklaştığı dağdaki Spil Dağı Milli Parkı'nda, güzel manzaralar oluştu.
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