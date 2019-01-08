Son Dakika Haberleri: Spil Dağı Milli Parkı'nda Kar Kalınlığı Yer Yer 50 Santimetreye Ulaştı

Spil Dağı Milli Parkı'nda Kar Kalınlığı Yer Yer 50 Santimetreye Ulaştı

35 dakika önce

Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı Kar altında kalan Spil Milli Parkındaki yaban hayvanları için Milli Parklar ekipleri tarafından her sabah yem bırakılıyorMANİSA - Doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla Türkiye'nin en önemli milli parkları arasında yer alan...

Spil Dağı Milli Parkı'nda kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı
Kar altında kalan Spil Milli Parkındaki yaban hayvanları için Milli Parklar ekipleri tarafından her sabah yem bırakılıyor

MANİSA - Doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla Türkiye'nin en önemli milli parkları arasında yer alan 1517 metre yüksekliğindeki Spil Milli Parkında 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı Spil'i adeta beyaz gelinliğe bürürken Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından her sabah bırakılan yemlerle yaban hayvanları da aç kalmaktan kurtuluyor.
Uzun yıllar sonra ilk kez kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı 1517 metre yüksekliğindeki Spil Milli Parkı kartpostallık manzaralarıyla büyüledi. Manisa ve İzmir'den vatandaşların yoğun bir şekilde gelerek kar üzerinde keyif yaptığı Spil Milli Parkında farklı türlerden yaşayan yaban hayvanları aç kalmasın diye Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından her sabah doğaya çuval çuval yem bırakılıyor. Yol boyunca ve orman içlerine bırakılan yemler sayesinde Yılkı atları başta olmak üzere yaban hayvanları çetin kış şartları altında aç kalmaktan kurtuluyor. Yemleme çalışması yapan Milli Parklar çalışanı Tuncay Onaran, "Milli Parklar olarak her sabah hayvanlarımız aç kalmasın diye yol boyu ve orman içi yemleme çalışmalarını yapıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:19 Kaynak: İHA

Sabah, Kar, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar Manzaralı Fotoğraf Çekmek İsteyen Vatandaş Ölümden Döndü Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 26 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu Fitnenin Boynudur, Bu Boyun Vurulmalıdır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 13:54:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spil Dağı Milli Parkı'nda Kar Kalınlığı Yer Yer 50 Santimetreye Ulaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]