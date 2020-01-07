Spil Dağı Milli Parkı'nda kar manzarası havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Spil Dağı Milli Parkı'nda kar manzarası havadan görüntülendi - Son Dakika

Spil Dağı Milli Parkı'nda kar manzarası havadan görüntülendi

6 saat önce

Yılbaşından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Spil Dağı Milli Parkı, drone ile havadan görüntülendi.

Spil Dağı Milli Parkı'nda kar manzarası havadan görüntülendi, System.String[]

Yılbaşından bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Spil Dağı Milli Parkı, drone ile havadan görüntülendi.

Ege'de, 1513 metre rakımıyla Manisa ve İzmir arasında yer alan Spil Dağı, yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı dağ üzerinde yer alan Spil Dağı Milli Parkı'nda da güzel manzaralar oluştu. Yamaçları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi.

Kar keyfi yaşamak için zirveye çıkan bazı vatandaşlar, plastik örtülerle yamaçlardan kayarak eğlendi.

Park alanında geçen aylarda oluşan, 10 metre genişlik ve 50 metre derinliğindeki obruk da karla kaplanarak güzel bir görüntü oluşturdu.

Öte yandan kara saplanan bazı araçlar, diğer araçların yardımıyla kurtarıldı.

Kapanan yolda çalışma devam ediyor

Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, kar kalınlığının, Turgutalp Köyü civarında 80 santimetre ile 1 metre arasında, Atalanı mevkisinde ise 1 metrenin üzerinde olduğunu bildirdi.

Milli parka Manisa yönünden gelen yolun, kar ve buzlanma nedeniyle hizmet veremediğini, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yolu açmak için çalışma yürüttüğünü dile getiren Ernalçacı, ziyaretçilerin, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden gelen yolu tercih etmelerini istediklerini dile getirdi.

Ernalçacı, Manisa'dan gelen yolun açılmasıyla Spil Dağı Milli Parkı'nda hareketli bir hafta sonu geçirmeyi beklediklerini de kaydetti.

Manisa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yumurtada toptan satışta KDV indirimi sevindirdi
Okan Buruk: Hedef şampiyonluk -2 Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Tatil haberleri peş peşe geliyor! İki ilde eğitime bir gün ara verildi

Son Dakika Haberleri
21:16 Avustralya'da yangın kanguru sığınağını kül etti: 'Onları kaybetmek ailemi kaybetmek gibi' - Son Dakika Haber
21:14 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Son Dakika Haber
21:12 Avustralya'da yangın kanguru sığınağını kül etti: 'Onları kaybetmek ailemi kaybetmek gibi' - Son Dakika Haber
21:10 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Son Dakika Haber
21:06 Pozantı'da çığda kaybolan 2 kişiden 1'i sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika Haber
21:02 Son dakika: ABD, İran Dışişleri Bakanı Zarif'e BM toplantısı için vize vermedi - Son Dakika Haber
20:33 Son dakika: Irak Başbakanı Abdülmehdi, ABD ordusunun çekileceğine dair bir mektup aldıklarını açıkladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 21:24:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Spil Dağı Milli Parkı'nda kar manzarası havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]