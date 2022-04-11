Spil Dağı'na nisanda kar yağdı - Son Dakika
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Spil Dağı'na nisanda kar yağdı

11.04.2022 19:58
Spil Dağı'na nisanda kar yağdı

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Manisa'daki Spil Dağı'nda sabah başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Manisa'daki Spil Dağı'nda sabah başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İl merkezinde gün içinde sağanak etkili olurken, 1513 rakımlı Spil Dağı'na kar yağdı. Şehirdeki 12 derece olan hava sıcaklığı ise dağın zirvesindeki "At alanı" mevkisinde sıfır derece ölçüldü.

13 Nisan'da 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabına ev sahipliği yapmaya hazırlanan dağın zirvesi, kar yağışı sonrası yer yer beyaz örtüyle kaplandı.

Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. İlçede 1470 rakımlı Akçakertik, Türkmen Tepe mevkileri ve Bardakçı Mahallesi'nde kar yağışı görüldü.

Spil Dağı'na nisanda kar yağdı
Spil Dağı'na nisanda kar yağdı
Spil Dağı'na nisanda kar yağdı
Spil Dağı'na nisanda kar yağdı

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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren azalacak Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren azalacak

Toros Dağları, Balkanlar, Manisa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Spil Dağı'na nisanda kar yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spil Dağı'na nisanda kar yağdı - Son Dakika
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