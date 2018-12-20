Son Dakika Haberleri: Spil Dağı'nda Araç Yangını Kamerada

Spil Dağı'nda Araç Yangını Kamerada

3 saat önce

Spil Dağı'nda araç yangını kamerada Yanan araç cep telefonuyla saniye saniye kaydedildiMANİSA - Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı mevkinden Manisa kent merkezine seyir halindeki bir araç henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı.

Spil Dağı'nda araç yangını kamerada
Yanan araç cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi

MANİSA - Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı mevkinden Manisa kent merkezine seyir halindeki bir araç henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı.
Olay Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü belirlenemeyen araç kent merkezine seyir halindeyken birden alev aldı. Araçtan gelen alevleri fark eden sürücü aracını sağa çekerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri aracı söndürürken, kimsenin aralanmadığı yangında araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Bir süre trafiğe kapanan yol aracın söndürülmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Aracın yanma anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:20 Kaynak: İHA

Manisa, Araç, 3. Sayfa
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