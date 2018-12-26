Son Dakika Haberleri: Spil Dağı'nda Kar Keyfi

Spil Dağı'nda Kar Keyfi

10 dakika önce

Manisa'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası çok sayıda kişi kar keyfi yaşamak için Spil Dağı Milli Parkı'na çıktı.

Spil Dağı'nda Kar Keyfi, System.String[]
Manisa'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası çok sayıda kişi kar keyfi yaşamak için Spil Dağı Milli Parkı'na çıktı.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Spil Dağı Milli Parkı'na çocuklarıyla gelenler kar topu oynadı, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Bölgeye ailesiyle gelen Cemil Kaçar, "Spil'e kar yağdığı için çok mutlu olduk. Kar yağmasını bekliyorduk. Kızım ve annemle birlikte karla oynamak için geldik. Manzara kartpostallık, keşke sürekli yağsa." dedi.

Doğum gününü Spil'de karların içinde kutlamayı tercih eden Emrecan Doğru da "Benim için çok güzel bir anı oldu. Doğum günümde kartopu savaşı yapmak çok eğlenceliydi." diye konuştu.

Yusuf Gülçimen de Manisa'ya uzun süredir kar yağmadığını, karı çok özlediğini ve arkadaşlarıyla birlikte gelerek karın tadını çıkarmak istediklerini söyledi.

Hayvanlara mama desteği

Öte yandan Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) Başkanı Bahattin Özer, kar yağışı sonrası olası olumsuzluklara karşı gönüllü olarak bölgeye geldiklerini belirtti.

Bölgede yaban hayvanları için yemleme yaptıklarını da anlatan Özer, "Bu kış koşullarında insanlara olduğu kadar hayvanlara da destek olmaya gayret ediyoruz. Yem ve su bırakıyoruz. Zor oluyor ama bu sevgi başka bir türlü tarif edilemez." dedi.

Bu arada Spil Dağı'nda yağan karın ardından yem arayışına çıkan yılkı atları renkli görüntüler oluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:55 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek Fevzi Tuncay, Muğlaspor'da Kaleci Antrenörlüğü Görevine Getirildi

Potanın Perilerinin Yeni Hocası Ceyhun Yıldızoğlu Oldu Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 16:05:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spil Dağı'nda Kar Keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]