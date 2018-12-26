Son Dakika Haberleri: Spil Dağı'nda Kar Keyfi

Spil Dağı'nda Kar Keyfi

46 dakika önce

MANİSA Spil Dağı'na bu sabah kar yağdı.

Spil Dağı'nda Kar Keyfi, System.String[]
MANİSA Spil Dağı'na bu sabah kar yağdı. Dağın 1517 metre yükseklikteki At Alanı mevkisi, beyaza bürünürken, Manisalılar doyasıya kar topu oynayıp, keyifli bir gün geçirdi.

Spil Dağı Milli Parkı'na bugün sabah erken saatlerinde kar yağdı. Zirvede kar kalınlığı, bazı noktalarda 10 santimetreyi buldu, dağın etekleri de beyaza büründü. Beyazla buluşan Spil Dağı Milli Parkı'nda seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Kar yağışını gören vatandaşlar, Spil Dağı'nın yüksek kesimlerine çıkarak kar topu oynadı. Bazı vatandaşlar termosların içerisinde getirdikleri çay ve kahveleri yudumladı. Yunusemre ilçesinden ailesiyle Spil Dağı Milli Parkı'na gelen Nusret Yeni, "Allah'ın rahmeti beyazlık. Doğal haliyle insanlar bu güzelliği görmek için Spil'e geliyor. Kar yağdığı zaman buralar bir başka güzel oluyor" dedi. Arkadaşlarıyla birlikte kar keyfini yaşamaya gelen Mehmet Arslan da "Manisalılar, olarak kar görünce mutlu oluyoruz. Şehir merkezine pek fazla kar yağmadığı için biz de fırsat buldukça Spil'e çıkıyoruz" diye konuştu. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:04 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fevzi Tuncay, Muğlaspor'da Kaleci Antrenörlüğü Görevine Getirildi Potanın Perilerinin Yeni Hocası Ceyhun Yıldızoğlu Oldu

Erzincan-Sivas Kara Yolu Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı Definecilerin Ortaya Çıkardığı Tavus Kuşu Mozaiği 1800 Yıllık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 17:50:59. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spil Dağı'nda Kar Keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]