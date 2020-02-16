Spil Dağı'nda kardelenler açtı, zarar veren yandı - Son Dakika
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Spil Dağı'nda kardelenler açtı, zarar veren yandı

7 saat önce

Genel olarak Kuzey ve Doğu Anadolu'da yetişen ve baharı müjdeleyen kardelen çiçekleri, 1517 rakımlı Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda kar altından kendini gösterdi.

Spil Dağı'nda kardelenler açtı, zarar veren yandı, System.String[]

Genel olarak Kuzey ve Doğu Anadolu'da yetişen ve baharı müjdeleyen kardelen çiçekleri, 1517 rakımlı Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda kar altından kendini gösterdi. Milli park içinde doğal bitki örtüsünü tahrip eden ve endemik bir bitki türü olan kardelenlere zarar verenlere ise 73 bin 747 TL ceza kesileceği bildirildi.

Manisa'da 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı'nda kardelenler çiçek açtı. Fotoğrafçılar kardelenleri fotoğraflamak için milli parka çıkarken, endemik bir bitki olan kardelenler Çevre Kanunu ile koruma altına alınan bitkilerden biri. Milli park içinde doğal bitki örtüsünü tahrip etmenin ve endemik bir bitki olan kardelenlere zarar vermenin cezasının ise 73 bin 747 TL olduğu öğrenildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, kardelenlere zarar verildiğinin tespit edilmesi halinde para cezası uyguluyor.

FOTOĞRAF TUTKUNLARI KARDELENLERİ FOTOĞRAFLADI

Karların altından gelen eşsiz güzelliği fotoğraflayan doğa tutkunu ve fotoğrafçı Turgay Duyar, Spil Dağı'nda havaların biraz yumuşamasıyla birlikte karların erimeye başladığını ve baharın müjdecisi kardelenlerin açmaya başladığını belirtti. Spil Dağı'nın endemik bitkilerini yakından inceleyip, onları fotoğrafladıklarını söyleyen Duyar, yakında bununla ilgili fotoğraf sergisi açacaklarını ifade etti. Spil Dağı'nın görülmesi gereken, özellikle fotoğraf tutkunlarının hem yaz hem kış değişik fotoğraflar oluşturabileceği bir mekan olduğuna dikkat çeken Duyar, Spil Dağı Milli Parkı'nın içerisinde oldukça geniş bir alanda kardelenlerin açtığını, diğer milli parklarda olduğu gibi endemik bitkilerin koparılması ve yerinden sökülmesinin Spil'de de yasak olduğunu ifade ederek, doğadaki bu endemik bitkilerin yerinde güzel olduğunu ve yerinde kalması gerektiğini sözlerine ekledi.

(Sadık Cangel/İHA)

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:00 Kaynak: İHA
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