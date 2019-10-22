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Son Dakika Güncel Spil Dağı'nda obruk oluştu

Spil Dağı'nda obruk oluştu

45 dakika önce

Manisa Spil Dağı'nda, yaklaşık 100 metre derinliğinde ve 15 metre çapında obruk oluştu.

Spil Dağı'nda obruk oluştu, System.String[]

Manisa Spil Dağı'nda, yaklaşık 100 metre derinliğinde ve 15 metre çapında obruk oluştu.

Dağın Çampınar mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda oluşan obruk, Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ekiplerince fark edildi.

Yaklaşık 100 metre derinliğinde ve 15 metre çapındaki obruğun etrafında güvenlik önlemi alındı.

Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruğun, dağın yaklaşık 1400 metre yükseliğindeki bölümünde oluştuğunu söyledi.

Obruğun etrafında daha önce oluşmuş küçük çöküntüler tespit edildiğini kaydeden Ernalçacı, "Obruğun incelenmesi amacıyla Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ekiplerinden yardım isteyeceğiz." dedi.

Dağa çıkacak yürüyüş grupları ve ziyaretçiler için gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Ernalçacı, vatandaşların da bu konuda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Milli Park Müdürlüğü, Çampınar, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:50 Kaynak: AA
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