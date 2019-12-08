Spil Dağı'nda oluşan obruğun çevresi kapatılıyor

Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, Spil Dağı'nda oluşan obruğun çevresinin, insanların ve yaban hayvanlarının giremeyeceği şekilde kapatılması çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı Ege Bölgesi Müdürlüğü ekipleri, Spil Dağı Milli Parkı'nda oluşan obruğun çevresinin güvenli olmadığını belirledi.

Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Ernalçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MTA yetkililerinin bölgedeki incelemelerini tamamladığını belirtti.

Obruğun Konya Havzası'nda görülen obruk oluşumları ile fiziksel yönden benzerlik taşıdığını ancak oluşumlarının farklı olduğunu tespit ettiklerini aktaran Ernalçacı, şöyle konuştu:

"MTA'nın raporunda obruğun dikey bir şafttan sonra eğimli olarak devam ettiğinin düşünüldüğü belirtildi. Spil Dağı obruğu, karstlaşmaya bağlı olarak alt kotlardaki muhtemel karstik boşluğun, mağara tavan blokunun üstündeki yükü kaldıramayarak zaman içerisinde çökmesi ve üzerindeki örtü birimlerinin karstik boşluğa dolmasıyla gün yüzüne çıkmıştır. Dağın zirve kısmında yer alan obruğun yakın çevresinde yapılan gözlemlerde ufak çaplı birden çok dolin oluşumunun da gözlenmesi, sahanın karstik bir alan olduğunu destekler verilerdir."

Ernalçacı, obruğun bulunduğu alanın çevresinin insan veya yabani hayvanların giremeyeceği yükseklikte kapatılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

En kısa sürede obruğun çevresinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınacağını söyleyen Ernalçacı, "Göçük Bölgesi" ve "Tehlikelidir" yazılarının bölgeye konulacağını kaydetti.

Spil Dağı'nın 1430 metre yüksekliğindeki Çampınar mevkisinde, bu yıl ekim ayında yaklaşık 100 metre derinliğinde, 15 metre çapında obruk oluştuğu fark edilmişti.

MTA Genel Müdürlüğü ekiplerince obruğun oluşum nedenine ilişkin araştırma başlatılmıştı.