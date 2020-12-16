Spil Dağı'nda sis güzelliği - Son Dakika

Spil Dağı'nda sis güzelliği

16.12.2020 08:33
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MANİSA'daki 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'nda etkili olan sis, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.

MANİSA'daki 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'nda etkili olan sis, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu. Yeşilin ve sarının her tonunu barındıran dağ, fotoğraf tutkunları için de doğal bir fon oluşturuyor.

Manisa Spil Dağı'nda etkili olan sis ve renk cümbüşü, güzel görüntüler oluşturuyor. Şehzadeler ilçesinde yer alan 1517 metre yüksekliğindeki dağ, doğası ve endemik bitki türleriyle görenleri hayran bırakıyor. Seyrine doyumsuz manzarasıyla huzur veren, yeşilin ve sarının her tonunu barındıran Spil Dağı, fotoğraf tutkunları için de doğal bir fon oluşturuyor.


Spil Dağı'nda sis güzelliği
Spil Dağı'nda sis güzelliği
Spil Dağı'nda sis güzelliği
Spil Dağı'nda sis güzelliği
Spil Dağı'nda sis güzelliği
Spil Dağı'nda sis güzelliği
Spil Dağı'nda sis güzelliği
Spil Dağı'nda sis güzelliği
Spil Dağı'nda sis güzelliği
Spil Dağı'nda sis güzelliği
Spil Dağı'nda sis güzelliği
Spil Dağı'nda sis güzelliği
Spil Dağı'nda sis güzelliği
Spil Dağı'nda sis güzelliği
Spil Dağı'nda sis güzelliği

Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Spil Dağı'nda sis güzelliği - Son Dakika


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