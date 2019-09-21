Spil Dağı'nda taş ocağı protestosu

Manisa'daki Spil Dağı'nda bulunan taş ocağının kapatılması talebiyle bir grup tarafından basın açıklaması düzenlendi.

Şehzadeler ilçesine bağlı Yukarı Çobanisa ile Sancaklı Çeşmebaşı mahalleleri arasında çakıl ve mıcır üreten taş ocağının çevreye ve bölgedeki tarım alanlarına zarar verdiğini öne süren mahalle sakinleri, sivil toplum kuruluşu ve sendika temsilcileri, ocak önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya katılarak konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gediz Ovası'nın Türkiye'nin Çukurova ile birlikte en bereketli ovalarından biri olduğunu, söz konusu taş ocağının çevresindeki tarım alanlarında verimi olumsuz etkilediğini savundu.

Taş ocağının faaliyetlerinin durdurulması için mücadele başlatacaklarını ifade eden Özel, "Daha önde Çal Dağı'nda yaptığımız gibi, Kaz Dağları'nda devam eden mücadele gibi, Soma Yırca'da zeytinlikleri koruyup termik santralleri geri püskürttüğümüz gibi mücadele başlatacağız. Bu mücadele, muhtarlarımız ve halk sahiplenirse mutlaka kazanılır. Hep beraber eşlerinizle ve torunlarınızla gelirseniz bu işi durduracağız. Bu iş köylünün sahiplenmesiyle olur." diye konuştu.

Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım Orman-İş) Genel Başkanı Şükrü Durmuş da Spil Dağı'ndaki taş ocaklarının insanların yaşam alanını hızla yok ettiğini iddia etti.

Ellerindeki dövizlerle taş ocağını protesto eden grup, açıklama sonrası dağıldı.