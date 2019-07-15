Spil Dağı'nda yıldırım düşmesi sonucu ağaç ve yanındaki boş kulübe yandı
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Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu ağaç ile yanında bulunan boş bir kulübe yandı.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 12:28 Kaynak: AA
Spil Dağı Milli Parkı'nda bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu ağaç ile yanında bulunan boş bir kulübe yandı.
Alınan bilgiye göre Spil Dağı'nda bir ağaca yıldırım düştü.
Yıldırımın etkisiyle ağaç yanmaya başladı. Alevler ağacın yanında bulunan boş bir kulübeye de sıçradı.
Vatandaşlarının durumu bildirmesi üzerine Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve 1 su tankeri ile yer ekibi yangına müdahale etti.
Yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
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