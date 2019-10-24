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Son Dakika Güncel Spil Dağı'ndaki obruk araştırılıyor

Spil Dağı'ndaki obruk araştırılıyor

1 saat önce

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda keşfedilen 15 metre çapında ve yaklaşık 70 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen obruğun oluşum nedeni araştırılıyor.

Spil Dağı'ndaki obruk araştırılıyor, System.String[]

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda keşfedilen 15 metre çapında ve yaklaşık 70 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen obruğun oluşum nedeni araştırılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, önceki gün dağın 1430 metre yüksekliğinde Çampınar mevkisi yakınlarında keşfettikleri obruğa ilişkin çalışmalar sürüyor.

Obruğun etrafı güvenlik şeridiyle kapatılırken, özellikle başta doğa yürüyüşü yapmaya gelenler olmak üzere, diğer milli park ziyaretçileri için çevreye uyarı levhaları yerleştirildi.

Öte yandan Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ekiplerince obruğun oluşum nedenine ilişkin araştırma yapılacak.

Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spil Dağı'nın farklı oluşumları içerdiğini söyledi.

Dağda çok eski dönemlerde çöküntülerin olduğuna dair bilgilerin kayıtlara girdiğini anımsatan Ernalçacı, "Bu alanda da ufak tefek çöküntüler olmuş." diye konuştu.

"Mağara turizmi için bir başlangıç olabilir"

Tehlikeli olduğu için obruğun etrafını çevirdiklerini dile getiren Ernalçacı, konuya ilişkin MTA'dan yanıt beklediklerini ifade etti.

Ernalçacı, şunları kaydetti:

"Obruğun bu bölgede bir mağara oluşumunun öncüsü olabileceğine dair ifadeler var. Mağara ile ilgili durum bilim adamlarının çalışmalarıyla ortaya çıkacaktır. Eğer mağara ile ilgili bir oluşum söz konusu olursa burada mağara turizmi açısından bir başlangıç olabilir.

Şimdi biz gerekli tedbirleri aldık ancak Spil Dağı'na yürüyüşe çıkan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Obruğun bulunduğu alana girilmemesi için her türlü önlemi alıyoruz. Bunun yanında yaban hayvanları için de tedbir alacağız."

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:22 Kaynak: AA
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