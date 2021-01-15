Manisa'da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Manisa'da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı

15.01.2021 17:53
Manisa'da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı, System.String[]

MANİSA'da soğuk havaların etkili olmasıyla sokak hayvanları için mama desteğini artırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Spil Dağı Milli Parkı'ndaki hayvanları da unutmadı.

MANİSA'da soğuk havaların etkili olmasıyla sokak hayvanları için mama desteğini artırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Spil Dağı Milli Parkı'ndaki hayvanları da unutmadı. Havaların soğumasıyla beslenme olanakları daha da azalan yılkı atları için saman, köpekler için ise ekmek ve mama bırakıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisiyle beslenme olanakları kısıtlanan hayvanları unutmadı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Spil Dağı Milli Parkı'nda yılkı atları için saman, köpekler için de ekmek ve mama bıraktı.

Çalışma hakkında bilgi veren Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam, "Koronavirüs sürecinde hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle can dostlarımıza yönelik mama desteğimizi artırmıştık. Şimdi de kış koşullarının kendisini iyice hissettirmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Manisa'da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı
Manisa'da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı
Manisa'da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı
Manisa'da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı
Manisa'da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı
Manisa'da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı
Manisa'da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Milli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Manisa'da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı - Son Dakika


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