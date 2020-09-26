Spil Dağı'ndaki yılkı atlarının envanteri çıkarıldı - Son Dakika

Spil Dağı'ndaki yılkı atlarının envanteri çıkarıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Spil Dağı Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık çalışmanın ardından yılkı atlarının envanterini çıkardı.

Spil Dağı'ndaki yılkı atlarının envanteri çıkarıldı, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Spil Dağı Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık çalışmanın ardından yılkı atlarının envanterini çıkardı. Manisa Spil Dağı'nda sayıları 400'e ulaştığı tespit edilen yılkı atları, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Barındırdığı çeşitli endemik bitki türü ve canlılarla ülkenin seçkin milli parklarından olan, 6 bin 694 hektarlık alan üzerindeki Şehzadeler ilçesindeki Spil Milli Parkı'nın 'özgür bekçileri' yılkı atları, ilgi çekiyor. Osmanlı Devleti'nde şehzadeler için seçilen yılkı atlarının Spil Milli Parkı Atalanı mevkisinde güçlenmeleri için öncelikle doğaya bırakıldığı ve belirli bir süre sonra da eğitilerek şehzadelere verilmesi nedeniyle o dönemlerden bu yana bölgede yaşadığı biliniyor. Her geçen gün çoğalan yılkı atlarının sayılarının belirlenmesi noktasında envanter çalışması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık çalışmanın ardından yılkı atlarının envanterini çıkardı. Ekipler, yürüttüğü çalışma sonrasında Spil Dağı'nda gruplar halinde yaşayan 400 yılkı atı tespit etti. Genelde toplu halde hareket eden, bazen de gruplar halinde gezerek renkli görüntüler oluşturan yılkı atları, yerli turistlerinin de ilgisini çekiyor.

ZİYARETÇİLERE ELLE BESLEMEYİN UYARISIDoğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Milli Park Şube Müdürü Halil Ernalçacı, Spil'in simgesi haline gelen yılkı atları konusunda son iki yıldır envanter çalışması yaptıklarını belirtip, şu an da 400 civarında yılkı atının özgürce doğanın içinde dolaştığını söyledi. Milli park ziyaretçilerine de uyarılarda bulunan Ernalçacı yılkı atlarının elle beslenmemesi gerektiğinin altını çizip, bu durumun atlarda tembelliğe neden olduğunu ve bu yüzden sık sık şehir merkezine indiklerini dile getirdi.Spil Dağı ziyaretçilerinden Ahmet Er, yılkı atlarının Spil'e değer kattığını söyledi. Er, atları gördükçe mutlu olduklarını belirtip, "Yılkı atları bizim için çok güzel. Burada biz, onları gördükçe mutlu oluyoruz. Bazen bahçelerimize zarar veriyorlar ama biz, o kadar önemsemiyoruz" diye konuştu.

Bir diğer ziyaretçi Mustafa Er ise "Yılkı atlarının değeri bizim için yüksek. Atlarımıza sahip çıkılmalı" dedi.


Spil Dağı'ndaki yılkı atlarının envanteri çıkarıldı
Spil Dağı'ndaki yılkı atlarının envanteri çıkarıldı
Spil Dağı'ndaki yılkı atlarının envanteri çıkarıldı
Spil Dağı'ndaki yılkı atlarının envanteri çıkarıldı
Spil Dağı'ndaki yılkı atlarının envanteri çıkarıldı
Spil Dağı'ndaki yılkı atlarının envanteri çıkarıldı
Spil Dağı'ndaki yılkı atlarının envanteri çıkarıldı
Spil Dağı'ndaki yılkı atlarının envanteri çıkarıldı
Spil Dağı'ndaki yılkı atlarının envanteri çıkarıldı
Spil Dağı'ndaki yılkı atlarının envanteri çıkarıldı
Spil Dağı'ndaki yılkı atlarının envanteri çıkarıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Asker, Tarım, Milli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 08:19 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Spil Dağı'ndaki yılkı atlarının envanteri çıkarıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sergen Yalçın, güzel sunucu Aslı Turanlı ile görüntülendi Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu ABD polisi maske takmayı reddeden kadına elektroşok uyguladı Bakan, 2. sınıfların yüz yüze eğitimi için güzel haberi verdi! Diğer sınıfların durumu ise 3 haftalık değerlendirmeye bağlı Gaspçılar dehşet saçtı: Darbettikleri restoran sahibini 7 metre yükseklikten dereye attılar Şarap tankı patlayınca çevre kırmızıya boyandı! O anlar kamerada Taksi durağında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 ölü, 4 yaralı 21 yıllık mahalleli bile farkında değil! Babazakir türbesi iki bina arasında kaldı
Metrobüste yolculara aldırış etmeyen bir kişi bağırarak ezan okuyup namaz kıldı Metrobüste yolculara aldırış etmeyen bir kişi bağırarak ezan okuyup namaz kıldı         
14:19
Beşiktaş'ın gündemindeki Cisse, Fenerbahçe'yi takip etmeye başladı Beşiktaş'ın gündemindeki Cisse, Fenerbahçe'yi takip etmeye başladı         
13:15
Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı Otele baskın yapan ekipler fuhuş yapan kadınları gizli bölmede yakaladı         
12:46
Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü Çocuğun babası komşu çıktı! Gerçeği öğrenen adam, karısının yüzüne tükürdü         
12:35
Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu Yatak videosunu paylaşan Hanife Gürdal, tek celsede boşandığı Kemal Ayvaz ile barıştığını duyurdu         
11:47
Türkiye'de 5 kez rastlanan 'İnsan yüzlü örümcek'in 6'ncısı Muğla'da görüldü Türkiye'de 5 kez rastlanan 'İnsan yüzlü örümcek'in 6'ncısı Muğla'da görüldü         
11:15
İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim İbo Show ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Çok özledim         
11:05
Patlayan kamyon lastiği tamirciyi havaya uçurdu Patlayan kamyon lastiği tamirciyi havaya uçurdu         
10:35
9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı 9 ay şantajla tecavüze uğradığını söyleyen 5 çocuk annesi kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı         
09:18
Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı         
09:07
Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadın, canlı yayında sevinçten havalara uçtu         
08:48
Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü Öğrenciler gitti, Eskişehir'de 'kiralık ev' fiyatları düştü         
08:15
Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti Hande Doğandemir ve Salih Bademci, Kırmızı Oda dizisine veda etti         
07:45
Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi Oyuncu Nihat Altınkaya, 3 milyon liralık aracıyla görüntülendi         
00:56
Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü Alica Schmidt, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor Borussia Dortmund'un yeni fitness antrenörü Alica Schmidt, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor         
23:34
Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi! Parayı ödedi ama eşi geri gelmedi         
21:55
Harun Tan, oğlu Pars'ın doğum gününde mezarını ziyaret etti Harun Tan, oğlu Pars'ın doğum gününde mezarını ziyaret etti         
17:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 14:29:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Spil Dağı'ndaki yılkı atlarının envanteri çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei