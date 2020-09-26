Spil Dağı'ndaki yılkı atlarının envanteri çıkarıldı - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Spil Dağı Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık çalışmanın ardından yılkı atlarının envanterini çıkardı. Manisa Spil Dağı'nda sayıları 400'e ulaştığı tespit edilen yılkı atları, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Barındırdığı çeşitli endemik bitki türü ve canlılarla ülkenin seçkin milli parklarından olan, 6 bin 694 hektarlık alan üzerindeki Şehzadeler ilçesindeki Spil Milli Parkı'nın 'özgür bekçileri' yılkı atları, ilgi çekiyor. Osmanlı Devleti'nde şehzadeler için seçilen yılkı atlarının Spil Milli Parkı Atalanı mevkisinde güçlenmeleri için öncelikle doğaya bırakıldığı ve belirli bir süre sonra da eğitilerek şehzadelere verilmesi nedeniyle o dönemlerden bu yana bölgede yaşadığı biliniyor. Her geçen gün çoğalan yılkı atlarının sayılarının belirlenmesi noktasında envanter çalışması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık çalışmanın ardından yılkı atlarının envanterini çıkardı. Ekipler, yürüttüğü çalışma sonrasında Spil Dağı'nda gruplar halinde yaşayan 400 yılkı atı tespit etti. Genelde toplu halde hareket eden, bazen de gruplar halinde gezerek renkli görüntüler oluşturan yılkı atları, yerli turistlerinin de ilgisini çekiyor.

ZİYARETÇİLERE ELLE BESLEMEYİN UYARISIDoğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü Spil Dağı Milli Park Şube Müdürü Halil Ernalçacı, Spil'in simgesi haline gelen yılkı atları konusunda son iki yıldır envanter çalışması yaptıklarını belirtip, şu an da 400 civarında yılkı atının özgürce doğanın içinde dolaştığını söyledi. Milli park ziyaretçilerine de uyarılarda bulunan Ernalçacı yılkı atlarının elle beslenmemesi gerektiğinin altını çizip, bu durumun atlarda tembelliğe neden olduğunu ve bu yüzden sık sık şehir merkezine indiklerini dile getirdi.Spil Dağı ziyaretçilerinden Ahmet Er , yılkı atlarının Spil'e değer kattığını söyledi. Er, atları gördükçe mutlu olduklarını belirtip, "Yılkı atları bizim için çok güzel. Burada biz, onları gördükçe mutlu oluyoruz. Bazen bahçelerimize zarar veriyorlar ama biz, o kadar önemsemiyoruz" diye konuştu.

Bir diğer ziyaretçi Mustafa Er ise "Yılkı atlarının değeri bizim için yüksek. Atlarımıza sahip çıkılmalı" dedi.