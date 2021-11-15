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SPİL DAĞI'NDAN SONBAHAR MANZARALARI - Son Dakika

SPİL DAĞI'NDAN SONBAHAR MANZARALARI

15.11.2021 14:34

MANİSA'da, endemik bitkileri ve yılkı atları ile ilgi çeken, 1517 rakımdaki Spil Dağı Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği yaşanıyor.

MANİSA'da, endemik bitkileri ve yılkı atları ile ilgi çeken, 1517 rakımdaki Spil Dağı Milli Parkı'nda sonbahar güzelliği yaşanıyor. Orman manzarası, havadan dronla görüntülendi.

Spil Dağı Milli Parkı, sonbaharın son günlerinde farklı renklere bürünen ağaçları ve bitki örtüsü ile göl gibi doğal güzellikleriyle özellikle seyahat ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Sarı ve kahverengi tonlarıyla ormanlara, doğaseverler hayran kalıyor. Bölgede sonbahar manzarası ise dronla havadan görüntülendi.

İzmir'den Spil Dağı Milli Parkı'na motosikletle gelen Hasan Kadir (44), "İşimden artakalan zamanlarda sürekli geziyorum. Özellikle Ege Bölgesi'nin çeşitli yerlerini gezerek, kışın doğal güzelliklerini yakalamaya çalışıyorum. Sonbaharın gelmesiyle sararan yaprakları izliyorum. İşten dolayı monotonlaşan bir hayatımız var. Bu şekilde doğayla iç içe olup, bir nebze de olsa detoks gibi hem şehir içindeki zehri atıyoruz hem de temiz oksijen alarak kafamızı dinlendirmiş oluyoruz" diye konuştu.

SPİL DAĞI'NDAN SONBAHAR MANZARALARI
SPİL DAĞI'NDAN SONBAHAR MANZARALARI
SPİL DAĞI'NDAN SONBAHAR MANZARALARI
SPİL DAĞI'NDAN SONBAHAR MANZARALARI
SPİL DAĞI'NDAN SONBAHAR MANZARALARI
SPİL DAĞI'NDAN SONBAHAR MANZARALARI
SPİL DAĞI'NDAN SONBAHAR MANZARALARI
SPİL DAĞI'NDAN SONBAHAR MANZARALARI
SPİL DAĞI'NDAN SONBAHAR MANZARALARI
SPİL DAĞI'NDAN SONBAHAR MANZARALARI
SPİL DAĞI'NDAN SONBAHAR MANZARALARI
SPİL DAĞI'NDAN SONBAHAR MANZARALARI
SPİL DAĞI'NDAN SONBAHAR MANZARALARI
SPİL DAĞI'NDAN SONBAHAR MANZARALARI
SPİL DAĞI'NDAN SONBAHAR MANZARALARI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPİL DAĞI'NDAN SONBAHAR MANZARALARI - Son Dakika


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