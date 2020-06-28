Spil Dağı'nın özgür sahipleri; yılkı atları - Son Dakika

Spil Dağı'nın özgür sahipleri; yılkı atları

Spil Dağı'nın özgür sahipleri; yılkı atlarıMANİSA'da endemik bitki türleri ve doğal güzelliği ile ülkenin sayılı milli parkları arasında yer alan Spil Milli Parkı'nda, Osmanlı döneminden bu zamana kadar geldiği sanılan yılkı atları, özgürce dolaşıyor.

Spil Dağı'nın özgür sahipleri; yılkı atları

Koronavirüsü bahane eden Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

MANİSA'da endemik bitki türleri ve doğal güzelliği ile ülkenin sayılı milli parkları arasında yer alan Spil Milli Parkı'nda, Osmanlı döneminden bu zamana kadar geldiği sanılan yılkı atları, özgürce dolaşıyor. Milli Park'ta sayılarının 1500'e ulaştığı tahmin edilen yılkı atları, renkli görüntüler oluşturuyor.

Barındırdığı çeşitli endemik bitki türü ve canlılarla ülkenin seçkin milli parklarından biri olan, 6 bin 694 hektarlık alan üzerindeki Spil Milli Parkı'nın 'özgür bekçileri' yılkı atları, ilgi çekiyor. Osmanlı Devleti'nde şehzadeler için seçilen atların Spil Milli Parkı Atalanı mevkisinde güçlenmeleri için öncelikle doğaya bırakıldığı ve belirli bir süre sonra da eğitilerek şehzadelere verilmesi nedeniyle yılkı atlarının o dönemlerden bu yana bölgede yaşadığı biliniyor. Her geçen gün çoğalan yılkı atlarının sayılarının Spil Milli Parkı'nda 1500'ü bulduğu tahmin ediliyor. Genellikle gruplar halinde dolaşan ve her grubun lideri bulunan atlar, 100 metreden fazla yanına yaklaşılmasına izin vermiyor. Yerli ve yabancı turistler, yılkı atlarını görebilmek için Milli Parkı içindeki gölete, yamaç paraşütü pistine, seyir tepesine ve Ayvacık Mahallesi civarına geliyor. Yılkı atları, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. DHA muhabirinin dronla görüntülediği, toplu halde hareket eden yılkı atları, renkli görüntüler oluşturuyor.

Spil Dağı'nı ve yılkı atlarını görüntüleyen doğa fotoğrafçısı İsa Göbeklioğlu (53), "Yılkı atları Spil Dağı'na ayrı bir değer katıyor. Yılkı atları Spil Dağı'nın bir simgesi haline geldi. Şahsımın ve bazı vatandaşların yılkı atlarına çok büyük bir ilgisi var. Spil Dağı istenilen turizm değeri kavuşursa yılkı atlarının da kıymeti daha çok bilinecektir. Yılkı atlarını izlerken stres atıyorum. Onlara zarar vermeden burada yaşamalarının sağlanması için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor" dedi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 09:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Spil Dağı'nın özgür sahipleri; yılkı atları - Son Dakika

Son Dakika

15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 14:03 Ameliyat sonrası narkoz etkisiyle abdest alan yaşlı adam tebessüm ettirdi 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:28 YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 09:08 1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var 16:53 Gazzeli 100 bin aile 100 dolarlık yardımlarını almaya başladı 15:02 Instagram'da takipçi sayısı nasıl artırılır? Sosyal medya uzmanı cevapladı 14:26 Fenerbahçe'den ayrılan Kruse, Stuttgart paylaşımıyla kafaları karıştırdı: Şaka yaptım 13:38 Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome Olimpia Milano ile anlaştı
15:39
Koronavirüsü bahane eden Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor
15:23
Objektiflere bikinili yakalanan Demet Akalın kilolarıyla olay oldu
15:20
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
15:08
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
15:01
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
14:53
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
14:49
Küçükçekmece Gölü'nün bu halini görenler korkuyla telefona sarıldı! İBB harekete geçti
14:42
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
14:21
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
14:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 16:01:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spil Dağı'nın özgür sahipleri; yılkı atları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]