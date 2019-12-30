Spil dağı'nın zirvesi beyaza büründü - Son Dakika
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Spil dağı'nın zirvesi beyaza büründü

6 saat önce

Spil Dağı'nın zirvesi beyaza büründüManisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Spil Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'na mevsimin ilk karı yağdı. Milli parkta bulunan 1517 metre yükseklikteki bungalovların çatısı da beyaza büründü.

Hava sıcaklığındaki düşüşle birlikte Spil Dağı Milli Parkı'na mevsimin ilk karı yağdı. Dağın yamaçları beyaza bürünürken, 1517 yüksekliğindeki Spil Milli Parkı'nın zirvesinde de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Milli parktaki kar kalınlığı, yer yer 5 santimetreyi buldu. Gece saatlerinde başlayan yağışın ardından beyaz örtünün keyfini çıkarmak isteyenler, Spil Dağı'na çıktı. Milli Park'ın içinde bulunan evlerde kalıp, manzarayı seyretmek isteyenlerin sayısı da arttı. Milli Park'taki orman köşklerinin işletmecileri ise yılbaşında doluluğun yüzde 100' ulaştığını söyledi.

Spil dağı'nın zirvesi beyaza büründü

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:02 Kaynak: DHA
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